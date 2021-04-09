FLO Makedonya’da açtığı üçüncü mağazasıyla globalde büyümeye devam ediyor

Türkiye ayakkabı sektörünün pazar lideri FLO Mağazacılık, pandemi döneminde de yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye, Afrika’dan Arap Yarımadası’na, Doğu Avrupa’dan Balkanlar’a farklı lokasyonlarda mağaza açmaya devam ediyor. Yurt dışı büyüme stratejisi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen FLO, Makedonya’nın Tetovo şehrindeki Re Mall Outlet’te açtığı 680 metrekarelik yeni outlet mağazasıyla ülkedeki mağaza sayısını üçe çıkarmış oldu.

2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle yurt dışı mağaza açılışlarına da ağırlık veren FLO, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor.