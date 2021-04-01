FleetGO, sektördeki elektrikli araç dönüşümüne uyum sürecini kolaylaştırıyor!

Bakım ve yakıt maliyetleri, yakıtla çalışan bir otomobile göre çok daha düşük olmasına rağmen, elektrikli araçların bulunduğu bir filonun operasyonel maliyetleri ve verimliliği hakkında bilgi sahibi olmak filo yöneticileri için karmaşıklaşıyor. Elektrikli araçları kullanmak demek: farklı çalışmak, farklı planlamak, farklı araç kullanmak ve farklı şekilde yakıt alımı yapmak yani şarj etmek anlamına geliyor. Ayrıca 'güvenilir öngörülebilirlik' söz konusu olduğunda, bataryanın 'sağlığı' önemli bir rol oynuyor.

FleetGO; kilometre sayacı, şarj durumu, bataryada kalan menzil ve batarya sağlığı başta olmak üzere birçok önemli parametreyi takip edip raporlayabiliyor. Böylece filo yöneticileri için yeni ve karmaşık olan bu yeni araç takip ekosistemine uyum sürecini kolaylaştırıyor.

Daha fazla ve yeni veri sayesinde daha fazla seçenek

Acil bir durumda sirenin çalıp çalmadığını bilmek isteyen bir itfaiye istasyonundan, teslimat sırasında hangi kapıların açık, kapalı ve/veya kilitli olduğunu görmek isteyen büyük bir teslimat şirketine ve genel olarak elektrikli araç sürücülerinin enerji geri kazanımı kapasitesine bakan bir şirketine kadar; sektörün elektrikli araçlara geçişi ile gerçekleşen bu veri artışı ile birlikte, bilgi ihtiyacında da bir artış söz konusu.

FleetGO, bu yeni verileri mevcut telematik verileri ile birleştirerek, kW tüketimi, sürüş davranışı, sürülen rotaları ve çok daha fazlası hakkında filo yöneticilerine bilgi sunabiliyor. Filo yöneticileri için en önemli katma değer, yeni elektrikli araç verilerini canlı görebilmeleri (harita üzerinde, her araçta, farklı seviyelerde), anında aksiyon alabilmeleri olarak ortaya çıkıyor.