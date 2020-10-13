Fitch’den PASHA Bank’a not artışı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü istikrarlı büyümesini 2020 yılında da devam ettirdi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings bankanın kredi notunu “BBB+”dan “A-”ye yükseltti. Fitch Ratings’in notunun yükseltilmesine gerekçe olarak, PASHA Bank Türkiye’nin sermayedarları için stratejik öneme sahip olması ve aynı marka adı altında Türkiye’de faaliyet göstermesi sonucu hissedarların güçlü mali desteğinin süreceği beklentisi yer aldı. Açıklamada ayrıca bankanın son yıllarda sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştirdiği bilanço büyümesine, düşük NPL rasyosuna (Haziran 2020:%2,6) ve beklenmedik kayıplara karşı yeterli korumayı sağlayacak güçte sermaye yeterlilik rasyosuna (Haziran 2020: %25) yer verildi.

“BÖLGEDE AKLA GELEN İLK BANKA OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK.”

PASHA Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, küresel ekonominin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde Banka notunun “BBB+” dan “A-”ye yükseltilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve “Bugünkü not artışı PASHA Bank Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin, etkin risk ve bilanço yönetiminin sonucudur. Sermayedarlarımız PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding’in kuruluşumuzdan bu yana gerek sermaye artırımı gerekse uzun vadeli finansman desteği ve Türkiye’ye duydukları güven bilançomuzu ölçeklendirme konusunda bizi cesaretlendirdi.” dedi.

H.Cenk Eynehan sözlerine şöyle devam etti; “Bölgede akla gelen ilk Banka olarak yola çıktığımız 2015 yılından itibaren müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliği ve vade yapısı ile farklılaşmaya çalıştık. Kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında, ağırlıklı proje finansmanı, sat geri kirala işlemleri ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarında yoğunlaşarak müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bankamızın diğer PASHA Grubu finansal şirketleri ile güçlü sinerjisi de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında dış ticaret ve yatırımlardan pay almamıza yardımcı olmaktadır.”

PASHA Bank, bugüne kadar yurtiçinde Türk Lirası cinsinden bono ve sukuk ihraçlarının yanı sıra Azerbaycan’da da ABD Doları ve Euro cinsinden yaptığı tahvil ihraçlarıyla kaynak yapısını çeşitlendirirken, yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerini daha da genişleterek iki girişim sermayesi fonuna yatırım yapmış ve tarım sektöründeki bir kuruluşun, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçları ile sermaye piyasalarından kaynak sağlamasına aracılık etmiştir. PASHA Bank, önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarında etkin rolünü sürdürecektir.