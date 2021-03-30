Fire atıklarından kumaş üreten firma, hazır giyim sektörüne adım atıyor

Türkiye'de recycled kumaş üretiminde ilk 5'te yer alan Fabalgo Tekstil, elyaf ve plastik atıklarından çevre dostu kumaş üretiyor. Aylık 600 tonun üzerinde geri dönüşümlü kumaş üretme kapasitesine sahip şirket, ‘LouxiIOI’ markasıyla Nisan ayı ortasında hazır giyim sektörüne adım atıyor.

Fabalgo Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, ’Senin her anın için’’ sloganı ile yola çıktıklarını söyleyerek “Üzerinde aylarca ar-ge çalışmaları yaparak itinayla hazırlandığımız markamız Nisan ayı ortasında tüketici ile buluşacak.” dedi.

Kadın giyim alanında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Kayahan, her ürünün kendine ait bir hikayesi olduğunu ve tüketicilerin her üründe kendisinden bir hikaye bulacağını kaydetti.

Tamamen geri dönüşümlü kumaşlardan üretim yapılıyor

Kayahan, ürünlerini tamamen geri dönüşümlü çevre dostu kumaşlardan ürettiklerinin altını çizerek, “Yaşadığımız eko-sisteme karşı sorumlu hissedip ona göre davranmak bizim için önemlidir. Biz LouxiIOI olarak an’ ı yaşamak isteyen, ortak değerleri olan insanlarız.” ifadelerini kullandı.

Kadın giyimine yeni bir nefes getirdiklerini söyleyen Kayahan, “Ürünlerimizin özgün olmasına dikkat ettik. Şu anda üretim aşamasındayız. Türkiye’nin ilk akla gelen tayt markası olma konusunda kararlıyız.” şeklinde konuştu.