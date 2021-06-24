FINISH VE KAGİDER’DEN KADINLARI CESARETLENDİREN PROJE

Kadınların iş hayatında da güçlenmelerinin önemine inanan Finish ve girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) rol model kadınların cesaret ve ilham veren hikâyelerinin geniş kitlelerce duyulması için ‘Cesaret Veren Kadınlar’ projesini hayata geçirdi.

Proje ile girişimcilikten spora, tarımdan bilime, teknolojiden sanata kadar pek çok alanda zorluklara göğüs gererek özgüvenle yola çıkmış ve cesaretleri başarıyla taçlanmış kadınların hikâyeleri ile başka kadınlara ilham vermek amaçlanıyor.

Bu kapsamda Youtube’ta kurulan ‘Cesaret Veren Kadınlar’ kanalı üzerinden hayatın farklı alanlarında kendilerini başarılarıyla var etmiş kadınların hikâyeleri yayınlanıyor. Kanalda ayrıca KAGİDER’in kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına gerekli bilgi desteğini sunduğu online eğitim platformu KAGİDER Pusula’dan da çeşitli bilgilendirici ve ilham verici videolara yer veriliyor.

Chuckarbutty: ‘Güçlü bir toplumun güçlü kadınlarla mümkün olabileceğine inanıyoruz’

‘Cesaret Veren Kadınlar’ projesinin tanıtımı için düzenlenen toplantıda Reckitt Türkiye Hijyen Genel Müdürü Abhishek Chuckarbutty, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar projeye ilişkin bilgi verdiler.

Abhishek Chuckarbutty Finish markasının projeyi sahiplenmesiyle ilgili şunları söyledi: “Şirket ve marka olarak geleceğimiz için bugünden başlayacak bir değişim istediğimizi her zaman vurguluyoruz. Bu değişimin lideri ve öncüsü olmanın ötesinde, dokunduğumuz her birey ve kitlede davranış değişikliğinin olmasını da arzu ediyor, üstümüze düşeni yapıyoruz. Kurumsal kültürümüzün temelinde, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya kurarken sürdürülebilirliği sağlamak var ve başarı kriterlerimizden en önemlisi de bu. Cesaret Veren Kadınlar iş birliğimizin de bu anlamda marka amacımızla uyumlu olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sosyal gelişim ve ekonomik kalkınma açısından daha iyi bir toplum için kadınları güçlendirmenin önemini biliyoruz. Bu nedenle kadınları güçlendirme girişimlerinin bir parçası olduk, çünkü güçlü bir toplumun güçlü kadınlarla mümkün olabileceğine ve güçlü bir kadının tüm toplumu değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz”.

Erdem: ‘Rol model eksikliği kadınların önünde büyük bir engel’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise projeye ilişkin şöyle konuştu:

“Kadınlar yürekli, korkusuz ve cesurlar. Ama önlerinde engeller var. Bu engellerin en önemlilerinden biri de rol model eksikliği. Yapılan araştırmalar kadınların yine kadınlardan ilham aldığını gösteriyor. Biliyoruz ki toplumda kadının güçlendirilmesi için rol modellerin artması başarı ve başarısızlık hikâyelerinin daha fazla görünür olması gerekiyor. Değerli yol arkadaşımız Finish ile bu rol modellerin daha görünür olması ve kadınların teşvik edilmesi için Cesaret Veren Kadınlar projesini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Bayar: Ülkemizdeki kadınların güçlenmesi için “Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter”

Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, öncelikli gündemlerinin her zaman su tasarrufu ve yarınımızın suyunu korumak olduğunu belirterek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Su hem doğrudan hem de dolaylı olarak aile hayatımızdaki en önemli başlıklardan birisi. KAGİDER ile iş birliğimizin temelinde de bu önemli bir unsur olarak öne çıktı. Kadınların ev işiyle meşgul oldukları zamanı azaltmak ve onların hayallerine kavuşmalarını sağlayacak, mutfakta bulaşık yıkamaya ayırdıkları zamanı daha verimli hale getirme ana fikriyle yola çıktık. Biz, ‘Bulaşıkları bize bırakın, hayallerinizin peşinden gidin’ dedik ve Cesaret Veren Kadınlar girişiminin bir parçası olduk. Finish markamızın "Gücümüz Yeter" temalı iletişimi de bu bakış açımızın bir ürünü. Ülkemizdeki kadınların güçlenmesi için “Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter” sloganıyla hayata geçirdiğimiz projede, kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimci projelerini gerçekleştirmek ve işlerini kurmak üzere “Müge Anlı ile Gücümüz Yeter” programı aracılığıyla ve Finish’in desteğiyle çalışma dünyasına girdiler. El işi oyuncak yapımından sütçülüğe kadar çok farklı alanlarda iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlar da bu proje sayesinde harekete geçti”.

Mergen: ‘Kadınlar başka kadınlara cesaret verecek’

KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen ise yaptığı konuşmada şunlara değindi:

“İş dünyasında, tarımda, teknolojide, bilimde, sanatta, sporda; kısacası hayatın her alanında kendini var etmeyi başarmış ve hatta arkasından geleceklere yol açmış olan pek çok kadın var. Onların etkileyici hikâyeleri çok daha geniş kitlelerle paylaşılmayı hak ediyor. Onların cesareti başka kadınlara geçecek, yaydıkları ilham diğerlerini harekete geçirecek. Bu anlamlı projeyi gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz.”