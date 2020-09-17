Finans Dünyasında Dijital Varlık Regülasyonu Yaygınlaşıyor

Japonya, Güney Kore, Almanya, İsviçre ve ABD’nin başını çektiği birçok ülke kripto para regülasyonlarını hızla geliştiriyor

Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunan Paribu, finansal varlıkların dijitalleştirilmesi hizmeti veren STASIS’in hazırladığı, dünyadaki regülasyon çalışmalarına ilişkin yasa ve uygulamaları bir araya getiren “Dijital Varlık Regülasyonu”nu Türkçeye kazandırdı.

“Dijital Varlık Regülasyonu” Japonya, Güney Kore, Almanya, İsviçre, ABD ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkedeki regülasyonları inceliyor. Ülkelerdeki uygulamaları, kullanıcıların haklarını, platformların hak ve sorumluluklarını içeren çalışma, farklı tipte kripto para birimlerinin nasıl kategorize edildiğini ve temel farklılıklarına göre hangi yasal dayanaklara sahip olduğunu ülkeler üzerinden anlatıyor.

Paribu’nun Solak&Partners Avukatlık Bürosu iş birliğiyle yayıma hazırladığı kılavuz, orijinal çalışmanın bütünlüğüne sadık kalınarak kısaltıldı ve ücretsiz şekilde kamuoyuna sunuldu.

Kurulduğu günden bu yana Paribu’nun regülasyon çalışmalarını desteklediğini ifade eden Paribu CEO’su Yasin Oral, “Kripto para piyasalarının regülasyonu ekosistemin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Biz şirket olarak dünyadaki uygulamaları yakından takip ederek olası bir regülasyonun gereklerini şimdiden yerine getirme bilinciyle çalışıyoruz” dedi.

Yasin Oral, “Kripto paralar tüm dünyada kabul gördü ve bazı ülkeler regülasyonlarını tamamladı, bu konuda atılmış ciddi adımlar var. ‘Dijital Varlık Regülasyonu’nun Türkiye’deki çalışmalar için de bir bilgi kaynağı niteliği taşıyacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Çalışmanın tamamını indirmek ve okumak için ParibuLog’u ziyaret edebilirsiniz.