Fibabanka’dan 231,2 milyon TL vergi öncesi kâr

2020 yılı Eylül sonu itibarıyla aktif toplamı 26,4 milyar TL oldu.

Fibabanka’nın kredi portföy büyüklüğü net 17,5 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 66 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 59’unu oluşturan müşteri mevduatı ise 15,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka’nın 30 Eylül 2020 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 22,14 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçları değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu dönemde de ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını belirtti. Mert: ‘‘Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımımız ve ‘Müşterinin ayağına giden banka anlayışımız’ çerçevesinde, 2020 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi tüm iş yapış şekillerimizin merkezine koyarak ürün çeşitliliğimizi artırmak en önemli hedeflerimiz olmaya devam ediyor. Fibabanka olarak, yılın büyük bir bölümünü güçlü teknolojik alt yapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık’’ dedi.