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Fiba Emeklilik ve Hayat’ın stratejik iletişim ajansı Grup 7 İletişim oldu

Bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet gösteren Fiba Emeklilik ve Hayat, stratejik iletişim danışmanlığı için Grup 7 İletişim ile anlaştı. Grup 7 İletişim, Fiba Emeklilik ve Hayat’ın itibar yönetimi, lider iletişimi, KSS iletişimi, medya ilişkileri yönetimi, kriz yönetimi ve iletişimi ile iç iletişim alanlarında hizmet verecek.

İş Dünyası 14.04.2021, 10:29
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Fiba Emeklilik ve Hayat’ın stratejik iletişim ajansı Grup 7 İletişim oldu

Grup 7 İletişim’in iletişim danışmanlığı hizmeti verdiği markalar arasında Fiba Emeklilik ve Hayat’ın yanı sıra AÇEV, Colin’s, DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Eroğlu Holding, FİBA Grubu, HOM Design Center, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Kastamonu Entegre, Makine İhracatçıları Birliği, Pera Müzesi, Saray Döküm, Servier, Skyland İstanbul ve Yeşilay yer alıyor.

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