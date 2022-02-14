FC Fantasy Tekstil Linexpo 2022'de En Son Tasarımlarını Görücüye Çıkardı!

Geçen yılı 20 milyar 200 milyon dolar ihracatla kapatan hazır giyim sektörünün küresel buluşması İstanbul’da düzenlendi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen 'Linexpo' İç Giyim ve Çorap Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde sektörün önemli markalarını aynı çatı altında buluşturdu. Linexpo’ya 103 ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı ziyaretçi katılım sağladı. Yerli ve yabancı toplam ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 15 bini geçti. Fuarın önemli katılımcılarından biri de FC FANTASY TEKSTİL oldu. Firmanın yönetim kurulu başkanı Fatih Canpolat Ekovitrin'den Ali Karabaş'a konuştu. Canpolat, aynı zamanda MÜSİAD Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanlığı ve DEİK Türkiye- Slovenya İş Konseyi Başkanlığı görevlerini başarılı bir şekilde yürütüyor. Slovenya ile Türkiye arasında ticari bir köprü görevini üstlenen Fatih Canpolat, bu anlamda ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke ekonomisinin daha da geliştirilmesi amacıyla önemli birçok projeye imza atıyor.