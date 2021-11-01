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Fazla Gıda CEO’su Olcay Silahlı’dan Uluslararası Başarı

Küresel bir ağ ve içerik platformu olan Meaningful Business, her sene karlılık ve büyümeyle beraber bir amaç doğrultusunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden en etkili şirket liderlerini seçiyor.

İş Dünyası 01.11.2021, 10:37
Fazla Gıda CEO’su Olcay Silahlı’dan Uluslararası Başarı

2016 yılında kurduğu Fazla Gıda ile şimdiye kadar 20.000 ton gıdayı israf olmaktan kurtararak 65.000 ton karbon salımını engelleyen Fazla Gıda’nın kurucu ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı 2021 yılı için seçilen 100 lider arasında yer aldı.

Meaningful Business, 90’dan fazla ülkeden kurumsal CEO’ların, sürdürülebilirlik liderlerinin, etki yatırımcılarının ve girişimcilerin oluşturduğu uluslararası bir topluluk. Her yıl, “Meaningful Business 100” adı altında tüm dünyadan, karlılığa koşarken aynı zamanda gerçek bir amacı olan ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden şirketlerin liderlerini seçiyor ve yayınlıyorlar. 2021 yılında, içlerinde Birleşmiş Milletler İcra Direktörü’nün de yer aldığı 21 kişilik jüri 75 ülkeden gelen 500’ün üzerinde adaylığı değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede, gıda israfını önleyen çözümleriyle Açlığa Son, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Krizi maddelerine katkı sağlayan Fazla Gıda’nın kurucu ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı 2021’in en etkili 100 liderinden biri seçildi.

Meaningful Business Kurucusu ve CEO’su Tom Lytton-Dickie, Meaningful Business’ın bu seneki ödülleri hakkında; “Olcay Silahlı’yı bu seneki MB100 listesi içerisinde yer aldığı için tebrik ediyorum. MB100 listesine seçilen tüm liderleri herkes için bir ilham ve umut kaynağı olarak görüyoruz. Onlar yaptıkları işlerle sadece şirketlerini büyütmüyorlar, aynı zamanda dünyanın en önemli problemleriyle savaşmaya öncü oluyorlar.” dedi. Meaningful Business ana sponsoru EY Global Girişimciler Lideri ve jüri üyesi Stasia Mitchell, “Bugünün en inovatif liderlerinin etki ve amaç odaklı, uzun vadede dünya için pozitif etki yaratmaya çalışan liderler olduğuna inanıyorum. Bu listeye seçilen her bir lider de bunun en iyi örneğini oluşturuyor” yorumunda bulundu.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı ise aldığı ödülle ilgili olarak “Kendim ve şirketimiz adına çok anlamlı bir ödül. 2016’da yola çıkarken, amacımız sürdürülebilir bir iş modeli kurarken aynı zamanda dünya için pozitif bir sosyal ve çevresel etki yaratılabileceğini kanıtlamaktı. Gıda israfı gibi çok önemli ve büyük bir problemle mücadeleyi sadece devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına bırakmamak, özel sektördeki firmaların da bu konuda aksiyonlar alabileceğini göstermek istedik. Sosyal girişim kavramının Türkiye’de özellikle gençler arasında anlaşılması ve yaygınlaşması için bir örnek oluşturmayı hedefledik. Fazla Gıda kurulduğu günden bu yana karlı bir şekilde büyürken, partnerleriyle beraber 20.000 tonun üzerinde gıdayı kurtardı, bu sayede karbon salımını ve su kullanımını azalttı, 1.1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine düzenli olarak gıda bağışı ulaşmasını sağladı. Meaningful 100 gibi, tüm dünyadan adaylıkların gösterildiği, jürisinde birbirinden değerli 21 uzmanın olduğu, uluslararası bir yarışmada kazananlardan biri olmak çok gurur verici. Üstlendiğimiz bu misyonu daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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