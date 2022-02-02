Fatih Canpolat'tan ÇSD Çorap Sanayicileri Derneğine teşekkür ziyareti!

Canpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "MÜSİAD Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektörü olarak paydaş sektörel dernekler ile başlattığımız,iki kurum arasındaki iletişimi daha iyi noktaya taşımak adına; ÇSD Çorap Sanayicileri Derneği’ni ziyaret ettik. ÇSD Başkanı Ender DOĞAN ve yönetim kuruluna teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü sağladığı büyük istihdam olanakları, üretim sürecinde yaratmış olduğu katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı sebebiyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı. Bunun yanında, ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle Türkiye'nin vazgeçilmez sektörlerinden birisi. Görevde bulunduğu süre boyunca sektöre önemli katkı sunan Fatih Canpolat, çalışmaların artarak devam edeceğini ve ülke ekonomisine pozitif değer katacağını ifade etti.