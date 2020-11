Farmasi, SAP teknolojileri ile daha da büyüyecek!

Dünyada 125’ten fazla ülkeye ürün ihraç eden Türkiye’nin lider doğrudan satış şirketi Farmasi, dünyanın en büyük doğrudan satış şirketi olma hedefine ulaşmak amacıyla Bilişim Teknolojileri altyapısını yenileyecek. Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP’nin bulut tabanlı akıllı ERP ürünü olan S/4HANA Cloud (Bulut) çözümüne geçiş yapma kararı alan Farmasi, tüm operasyonlarını daha modern, inovatif ve güvenilir duruma getirecek. SAP’nin iş ortağı Felece ile birlikte detaylı analizler yapan Farmasi, mevcut ve gelecekteki gereksinimlere uyum, her temas noktasında üst yönetim ile çalışanlar arasında etkileşim, S/4HANA Cloud (Bulut) çözümünün genişletilmiş sürüm avantajları, dijital çağda geleceğe yönelik teknolojilerle çalışan otomasyon ve yeni nesil iş süreçleri için bir kullanıcı deneyimi sunması gibi avantajlarından ötürü de S/4HANA Cloud çözümüne geçecek. Geleceği hazır yepyeni bir altyapı 7 ülkede güçlü bir penetrasyonun eşiğinde olan şirket, SAP’nin çözümüne geçerek daha kolay ve merkezi bir finans süreci, bütünleşik bir tedarik zinciri ve üretim süreci, gerçek zamanlı iş birliği simülasyonu ve planlaması, ana süreçlerin otomasyonu, gerçek zamanlı analiz ve raporlama, mobil deneyim gibi yenilikleri altyapısına kazandıracak. Böylelikle departmanlar arasında entegrasyon sağlanarak iş süreçlerinde iyileşme ve şeffaf raporlama imkanı elde edilecek. Ayrıca doğru ve tutarlı veri yönetimi yapılabilecek, barkod okutma ile sevkiyat operasyonlarında hatalar en az seviyeye düşürülecek. Karma palet yönetimi ile de hızlı yükleme yapılabilecek. Farmasi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ceylan açıklamasında, “Farmasi olarak son on yıldır doğrudan satış sektöründe hizmet veriyoruz. Teknolojiyi çok yoğun olarak kullanan bir şirketiz. Farmasi’yi her geçen yıl büyüyen bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz ve teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Felece ve SAP ile uzun süreli olarak gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile de kurumsal altyapımızın güçleneceğine inanıyoruz. Aynı zamanda Farmasi’de çalışan arkadaşlarımıza da yine bu yatırım ile değer katacağımıza ve projenin başarılı olacağına inancımız tam.” dedi. “Farmasi global hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşacak” SAP S/4HANA Cloud projesinin, bağlan-kullan yöntemiyle kolay uygulama fırsatı sunduğunu vurgulayan SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Direktörü Bülent Karal ise “Günümüz koşullarında büyümek, hız kazanmak, verimliliği artırmak, daha esnek bir yapıya kavuşmak ve rekabette öne geçmek için bulutun bir alternatifi yok. Tüm dünyada artan bulut kullanımına paralel olarak Türkiye’de de pek çok farklı sektörden şirket bulut bilişim çözümlerimizi tercih ediyor. Bu kez ülkemizin öncü şirketlerinden biri olan ve Türkiye’yi dünyada başarı ile temsil eden Farmasi’nin altyapısını çağın teknolojileri ile donatan önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. SAP’nin akıllı kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA Cloud sayesinde Farmasi, iş süreçlerini gerçek zamanlı olarak yönetebilecek ve anlık veri alabilme imkânından yararlanacak. Bu anlamlı projede yer almaktan, Farmasi’nin dijital dönüşümünde yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi. “Tüm süreçlerimiz tek bir platform üzerinde konumlanacak” Farmasi Dijital Dönüşüm Müdürü İsmet Çakıroğlu da iş birliği ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Farmasi olarak ilk etapta S/4HANA Cloud çözümünün temel süreçlerinden finans, üretim, satış, servis, kaynak ve temin ile tedarik zincirini uygulamaya koyacağız. Böylelikle birçok platformda yürüyen süreçlerimizi tek bir platform üzerinde konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu sayede, iş süreçlerimizi sadeleştirerek, hızlı büyüme stratejimize paralel olarak daha esnek ve verimli bir yapıya kavuşmuş olacağız. Bu süreçte SAP çözümlerinin yer alacağı en iyi uygulamalar (Best Practices) doğrultusunda standartlaşmayı ön planda tutarak, kişiye bağımlı olmayan, sistematik bir altyapıyı inşa etmeyi amaçlıyoruz. Günümüz mobil dünyasının yeniliklerini bize sunan S/4HANA Cloud ve SAP Analytics Cloud ile karar destek mekanizmalarını çok daha hızlı işletip daha hızlı karar ve aksiyon alabileceğiz.” “Veri odaklı şirket yönetimi konusunda Farmasi ile güç birliğimiz sektöre öncülük edecek” SAP’nin çözüm ortağı olarak projede danışmanlık hizmeti veren Felece’nin Pazarlama ve Satış Direktörü Mustafa Çiçekyurt ise şu açıklamada bulundu: “Felece olarak, alanında ilk olan projeleri yapmak konusunda heyecanımız hiç dinmiyor. Türkiye’nin lider markalarından biri olan Farmasi ile bu yolculuğa çıktığımız için çok sevinçliyiz. SAP’nin yetenekleri ve Farmasi’nin mükemmelleşen operasyonel süreçleri birleştiğinde sektöre katma değeri yüksek bir proje bırakmış oluyoruz. Özellikle bulut tabanlı bu kapsamda büyük bir projeye imza atmak bizi de oldukça gururlandırıyor.”