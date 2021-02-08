Farmasi, 10'uncu fabrikasını yıl sonuna kadar hizmete alacak

Üretime İstanbul Ömerli’de bulunan 200 bin metrekare büyüklüğe sahip tesisinde devam eden Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreticisi Farmasi, günlük 1,5 milyon üretim kapasitesi ve 50 milyon adet dolum kapasitesiyle Avrupa'nın önde gelen entegre tesislerinden biri konumunda bulunuyor.

Ömerli'deki tesisinde 5 kıta 125 ülkedeki tüketici ihtiyaçları için çözüm geliştiren marka, ihracattan elde ettiği kârın tamamını üretim ve tesis yatırımına ayırırken, her yıl bütçesinin yüzde 10’unu yeni ürün geliştirmek üzere Ar-Ge'ye harcıyor.

Farmasi'den yapılan açıklamaya göre, yıl sonunda bitmesi planlanan yeni gıda takviyesi tesisiyle fabrika sayısını 10’a çıkaracak olan marka, her yıl daha büyük büyüme hedefleri belirliyor. Beyaz yaka çalışan sayısı gün geçtikçe artan Farmasi, Şubat ayı sonunda Ömerli’de fabrikayla aynı mekanda inşa edilen yeni plaza binasına geçecek.

Meksika pazarına girmeye hazırlanıyor

2019 yılında Amerika’ya da açılan marka, 2020 yılını Amerika’nın en hızlı büyüyen Türk güzellik şirketi olarak kapattı. Bu yıl Nisan ayında dünyanın en büyük 5 pazarından biri olan Meksika’ya girmeye hazırlanan Farmasi, daha sonra sırasıyla Kanada, Almanya, Japonya, Kore ve Çin pazarlarına girmeyi hedefliyor. Olduğu ülkelerde önemli başarılara imza atan marka, uzun vadede dünyanın en büyük 10 kozmetik firmasından biri olmayı ve bir dünya markası haline gelmeyi hedefliyor.

"İhracat rakamlarımızı iki kat artırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Farmasi Yönetim Kuru Üyesi Emre Tuna “Pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz birçok şirketi küçülmeye sürüklerken, biz Farmasi ailesi olarak yenilikçi yaklaşımımızla büyüme ivmemizi sürdürdük. Bu başarının en büyük nedeni, üretim hacmimizin çok güçlü olması ve katma değeri yüksek ürün ihraç ediyor oluşumuzdu. İhracat rakamlarımızı COVID-19'un tüm olumsuz şartlarına rağmen iki kat artırdık.” dedi.

KAYNAK: DUNYA:COM