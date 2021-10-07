Farah Zeynep Abdullah Penti ile “Yeni Bir Ben” Dedi

Penti yeni marka yüzü Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı yeni reklam filminin ilk kez gösterildiği bu özel gecede, hem reklam filmi hem de başarılı oyuncunun “Kendime Yeni Bir Ben Lazım” şarkısı yorumu büyük beğeni kazandı. Daha sürdürülebilir bir dünya için değişime kendimizden başlamamız gerektiğine dikkat çekildiği davette, ilk defa bir reklam filminde oynayan Farah Zeynep Abdullah “Biliyorsunuz, bugüne kadar hiçbir reklam filminde yer almadım. Bu yüzden bu buluşma benim için gerçekten çok özel. Ayrıca Penti’nin Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalaması ve verdiği söz, benim buradaki rolüm için çok anlamlı” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Toplumun gözü önünde olan biri olarak sürdürülebilir hayat, sürdürülebilir bakış açısını Penti vasıtası ile daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor olmak benim için çok tatmin edici.”

Penti’nin yeni yolculuğunun anlatıldığı bu özel akşamda konuşan Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ise “Yeni Bir Ben” mesajının altını çizdi: “Kendimizi değiştirdiğimiz, yapmak istediklerimizi ertelemediğimiz, daha sürdürülebilir bir dünya için değişime kendimizden başlamamız gerektiği bu döneme, Penti olarak biz ‘Yeni Bir Ben’ dedik. Reklam filmimizde de görebileceğiniz gibi Sevgili Farah, bu değişim ve dönüşümün sözcüsü oldu. Hayata bakış açısı, yaşantısı, enerjisi ve ışığıyla markamızın duruşu ve kimliğiyle çok örtüştü.”

Çok sayıda özel konuğun bir araya geldiği davet, ünlü DJ Sedef Gali’nin sahnede olduğu after party ile devam etti.