FANUC Türkiye 2022 Robot Entegratörleri Buluşması gerçekleştirildi!

Donanım ve yazılım için her bir önemli bileşeni kendi bünyesinde geliştiren ve üreten tek şirket olarak fabrika otomasyonuna yön veren FANUC’un düzenlediği FANUC Türkiye 2022 Robot Entegratörleri Buluşması, Sheraton Grand Istanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Pandemi sonrası yeni dönemin fırsatlar, global projeksiyonların görünümü ve yenilikçi robot teknolojilerini de içeren konuların ele alınıp fikir alışverişinin yapıldığı buluşmanın ev sahipliğini FANUC Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Ralf Völlinger ve FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit üstlendi.

Robotlu otomasyon pazarı 2030 yılında 102,4 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

Buluşmanın açılış konuşmalarının ardından söz alan FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Yeni Dönemde Fırsatlar” başlıklı sunumunda “2022 yılında robotlu otomasyon pazarı 46.2 milyar dolara ulaşmış durumda. 2030’a kadar ise 102,4 milyar dolarlık bir pazar öngörülüyor. Zor olduğu kadar geleceği olan iyi bir sektörde yer alıyoruz. Pandemiyle birlikte otomasyona olan talepte tam anlamıyla patlama yaşandı. Bu da robotlu otomasyon sistemlerine yeni sektörlerin kapısını açtı. Şu anda perakende, lojistik ve e-ticaret alanında robotlu otomasyon sistemlerine çok talep var. İyi fırsatlar barındıran bu alanlara da ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra sektörde nitelikli eleman açığının da olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

FANUC, Türkiye’de globalin katbekat üstünde büyüyor!

IV. Sanayi Devri olarak nitelendirilen yeni dönemin robotik alanda daha modüler ve esnek üretim süreçlerini getirdiğini belirten Yiğit, FANUC’un bu süreçteki stratejisine dair şunları söyledi: “FANUC Türkiye olarak halihazırda 75 kişilik bir ekibimiz var ve her yıl yüzde 20 oranında büyüyoruz. Yaş ortalamamız 32 ve dinamik bir ekibe sahibiz. 2019-2021 yılları arasındaki satış ünitelerimize baktığımızda yüzde 215, siparişe baktığımızda yüzde 282’lik bir büyüme trendi yakalamışız. Bunu robota indirgersek 2019’dan 2020’ye yüzde 92, 2020-2021 arası yüzde 23, 2021-2022 arası yüzde 26’lık bir büyüme var. Bu da global otomasyon pazarındaki yüzde 8,6’lık büyümenin ilerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bunun da en büyük sebebini Türkiye’deki otomasyon alanında hala daha gelişen bir pazar olması oluşturuyor. Şu an eldeki datalar büyümeyi işaret ediyor ve bizim robotlu otomasyondaki ana amacımız sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeyi sağlamak.”

300 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek yeni teknoloji merkezinin temeli bu yıl içinde atılıyor

Türkiye’deki büyümesini hızla sürdüren FANUC’un yatırımlarına da devam ettiğini kaydeden Yiğit, “Bu yıl içinde uzun süredir üzerinde çalıştığımız FANUC Türkiye’nin yeni teknoloji merkezinin temelini Sancaktepe’de atacağız. Yeni teknoloji merkezimizi toplamda 300 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçiriyoruz ve 2023 yılının Ekim-Kasım aylarında inşaatı bitirmeyi planlıyoruz. 10 bin 300 metrekarelik bu yeni binamız, pazarı daha efektif bir şekilde beslememiz için yapılıyor. Bu komplekste ürünleri sergileyebileceğimiz ve çalıştırabileceğimiz bir showroom, sektöre nitelikli eleman yetiştirebileceğimiz bir akademi ve uygulama merkezi ile aynı zamanda Avrupa’da yer alan ikinci tamir merkezimiz ve retrofit alanı yer alacak. Bunun yanı sıra hem sektörümüze hem sanayiciye hem de öğrencilere katma değer sağlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

FANUC Türkiye 2022 Robot Entegratörleri Buluşması, katılımcılara takdim edilen plaket ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.