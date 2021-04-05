Fakir Hausgeräte’ye Yeni CMO

Elektrikli ev aletlerinin öncü ve yenilikçi markası Fakir Hausgeräte’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Zümrüt Tamer, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle Fakir Hausgeräte CMO’su olarak göreve başladı. Sektörün deneyimli ismi Tamer, Fakir Hausgeräte’nin pazarlama ve marka yönetimi süreçlerine, müşteri kanallarının yönetilmesine liderlik ederken dijital dönüşüm süreçlerini de yönetecek.

Perakende sektöründe başarılı bir çalışma geçmişine sahip deneyimli Pazarlama Direktörü Zümrüt Tamer, 1993 yılında İzmir Amerikan Koleji’nden mezun oldu. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitiren Tamer, profesyonel iş hayatına Koç Holding’de başladı. Ardından 1998’de Teknosa’da Ürün Müdürü oldu. 2002-2017 yılları arasında Groupe SEB’de üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi.

Marka iletişimi, müşteri iç görüsü ve pazar dinamiklerinin yönetimi ile stratejik planlama konularında uzman olan Zümrüt Tamer; yeni bir yapılanma içerisinde olan markanın yönetimi ile birlikte sektöre de taze bir soluk getirmek için görevine başladı.

Zümrüt Tamer, bir çocuk annesi ve iyi derecede İngilizce biliyor.