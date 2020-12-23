Faik Sönmez’de %50'ye Varan Sezon İndirimi Başladı

Sezonun yükselen trendlerinin buluştuğu Faik Sönmez Sonbahar-Kış Koleksiyonu; doğal, rahat ve şık tasarımlarla, sadeliği ve zarafeti ön plana çıkarıyor. 2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu; modanın izinde, günün her saati giyilebilir, iddialı ve konforlu parçalarla dolu. Ev konforunda bile şıklığı yansıtan eşofman takımları, kalıplarıyla öne çıkan jean pantolonlar, kendinden dokulu kumaşlardan şık elbiseler, doğal elyaflı modeller… Şıklığı rahatlıkla birleştiren örme ceketler, elbiseler ve örme pantolonlar, hepsi Faik Sönmez Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nda.

Ocak ayı boyunca sürecek olan kampanyanın detaylarını ve diğer tüm modelleri www.faiksonmez.com adresinden ve Faik Sönmez mağazalarından takip edebilirsiniz.

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