Faik Sönmez'den yeni mevsime doğal ve çarpıcı dokunuşlar...

Faik Sönmez 2021 İlkbahar Yaz sezonu, evlerde geçirilen günleri daha rahat ve mutlu hissettiren doğal ve pozitif dokunuşlarla dolu. Hepimizin dolabında daha çok yer alan eşofman takımları yaz sezonunda da batik desenleriyle, pudra, lila, mavi gibi soft tonlarla yine en sevilen takımlardan olacak. Boyfriend ceketler, oversize tunikler, jean capriler, şortlar, ince hırkalar rahatlık arayanlar için baş rolde olacak.

Dinamik bir renk paletine sahip olan 2021 İlkbahar Yaz sezonunda aqua mavi, sıcak sarı, güçlü pembe, kırmızı gibi göz alan canlı kontrast renkler ön planda. Pandemi ve iklim değişimi ile daha çok önem kazanmış olan ve en sıcak yaz günlerinde bile vücuda nefes aldıran ekolojik kumaşlar, keten, pamuk ve benzeri doğal elyaflı kumaşlarla hazırlanan doğal renkli tasarımlar raflarda yerini alacak.

Yeni sezonda, yazın sıcaklığını ruhumuzda hissettiren renkli ve çiçekli elbiseler, vücudu saran ince trikolar, dantel ve güpürün baskın kullanıldığı gömlekler, kabarık omuz detaylı bluzlar şıklık arayanlar için belirleyici olacak. Doğal elyaflar ve kırışmayan, esnek kumaşlar daha çok tercih edilirken, canlı tropik desenler, monokrom çiçekler, lazerle kesilmiş detaylar, transparan parçalar ve brodeler öne çıkacak.

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