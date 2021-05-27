Faik Sönmez'den Yaza Renkli Merhaba

2021 İlkbahar Yaz sezonunda göz alan canlı kontrast renkler ön planda. Aqua mavi, sıcak sarı, güçlü pembe ve kırmızı gibi dinamik renkler desenli elbiselere canlılık katıyor.

Yeni sezonda, yazın sıcaklığını ruhumuzda hissettiren renkli ve çiçekli elbiseler ve şık bluzlar ön planda. Doğal elyaflar ve kırışmayan, esnek kumaşlar daha çok tercih edilirken, canlı tropik desenler, monokrom çiçekler, lazerle kesilmiş detaylar ve brodeler dikkat çekiyor.

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