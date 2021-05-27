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Faik Sönmez'den Yaza Renkli Merhaba

Taze başlangıçlar ve tatil ruhuyla dolu Faik Sönmez 2021 Yaz koleksiyonu minimalist dokunuş ve detaylarıyla konforu ve çabasız şıklığı vurgularken, tüm kadınları pozitif duygular ve mutlu enerjilerle dolu bir yaza davet ediyor.

İş Dünyası 27.05.2021, 12:04
Faik Sönmez'den Yaza Renkli Merhaba

2021 İlkbahar Yaz sezonunda göz alan canlı kontrast renkler ön planda. Aqua mavi, sıcak sarı, güçlü pembe ve kırmızı gibi dinamik renkler desenli elbiselere canlılık katıyor.

Yeni sezonda, yazın sıcaklığını ruhumuzda hissettiren renkli ve çiçekli elbiseler ve şık bluzlar ön planda. Doğal elyaflar ve kırışmayan, esnek kumaşlar daha çok tercih edilirken, canlı tropik desenler, monokrom çiçekler, lazerle kesilmiş detaylar ve brodeler dikkat çekiyor.

Tüm 2021 yaz koleksiyonuna şimdi %30 a varan indirimlerle ulaşabilirsiniz. Koleksiyon detayları için www.faiksonmez.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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