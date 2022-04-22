Faik Sönmez'den Anneler Günü için özel tasarımlar

Faik Sönmez’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda canlı renkler, iddialı parçalar, tril tril elbiseler ve bolca desen mevcut. Desenlerin yılı diyebileceğimiz 2022'de çiçekli, farklı çizgi yorumlarıyla oluşturulan gömlek ve bluzlardan, kimono tuniklere farklı ve göz alıcı tasarımlar baharın enerjisini taşıyor. Yeni sezonda desenler göz alırken, özlenen canlı renklerle birleşen çarpıcı bir stil, kadınları benzersiz bir şıklıkla buluşturuyor.

Koleksiyon detayları için www.faiksonmez.com adresini ziyaret edebilirsiniz.