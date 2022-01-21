FABRİKALARDA KULLANILAN DOĞALGAZA KISITLAMA GETİRİLDİ

Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmaların kullandığı doğalgaza 1 Ocak itibariyle yüzde 50 oranında zam yapıldı. Hemen ardından, bir önceki dönem tüketiminin yüzde 60’ını aşan kısım için, ekstra yüzde 50 daha zam yapıldığı açıklandı. Son Kaynak Tedarik Tarifesi adı altında OSB’lerde üretim yapan fabrikaların kullandığı elektriğin neredeyse her gün zamlanması sağlandı. Son olarak üretimde kullandıkları doğalgazın yüzde 40 oranında kısıtlanacağı haberini alan Türk sanayicisi, üretimi durdurmak ya da azaltmak dışında çarelerinin kalmadığını belirtti.

OSB SANAYİCİSİNE EKSTRA CEZA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 1 Ocak itibariyle uygulamaya aldığı kademeli tarife ile OSB içerisinde üretim yapan firmalara ayrı bir ceza kesildiğine vurgu yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuru Başkanı Ali Bahar, “Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmalar yıllık 300 bin metreküp altında doğalgaz tüketmelerine rağmen, kendi tüketimleri üzerinden değil de OSB’nin yıllık toplam tüketimi üzerinden değerlendirileceği için ekstra bir zamma maruz kalacaklar. Bu ekstra zam, OSB sınırının 1 metre ilerisindeki başka bir fabrika için geçerli değildir. 1961 yılından bu yana sanayiyi planlamak, OSB’leri geliştirmek, OSB’lerimize daha fazla yatırımcı çekmek için çaba sarf ederken, OSB’deki firmaları dezavantajlı konuma getirip onları OSB dışına çıkmaya zorlamanın izahını yapamamaktayız. OSB’lerde üretim yapan sanayiciler ile dışında faaliyet gösteren firmalar arasında haksız rekabete neden olan bu uygulamanın, tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRETİM SEKTEYE UĞRAYACAK

Sanayiciler fahiş oranda artan enerji maliyetlerine çözüm bulunmasını talep ederken, BOTAŞ Doğalgaz Toptan Satış Daire Başkanlığı, sanayi üretimini büyük ölçüde sekteye uğratacak bir karara imza attı. Yapılan açıklamada 21 Ocak 2022 Cuma, saat 08.00 itibariyle başta OSB’ler olmak üzere tüm fabrikalara yapılan gaz akışının sınırlandırılacağı açıklandı. Her alanda büyük sıkıntılara neden olacak kısıtlamaya gerekçe olarak da mevsimsel koşullardan kaynaklı doğalgaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz kesintisi nedeniyle arz-talep dengesini sağlamakta güçlükler yaşandığı, bu sıkıntıların aşılması için de ilave tedbirler alınması zarureti doğduğu ifade edildi.

SANAYİCİNİN PLANLARI ALTÜST OLDU

Doğalgaz arz-talep dengesini sağlamak için fabrikaların doğalgaz akışı, ikinci bir bildirime kadar günlük gaz çekiş miktarının yüzde 60’ı ile sınırlandırıldı. Ne kadar süreceği belli olmayan kısıtlama kararı, imalat sanayindeki tüm hesapların alt üst olmasına neden oldu. Sektörde infiale yol açan kararın ardından çok sayıda sanayici ve sektör temsilcisi yetkililere alınan kararın yol açacağı yıkıcı etkileri aktarmaya çalıştıysa da kısıtlama bu sabah saat 08.00 itibariyle uygulamaya alındı.

YÜZDE 40 KISITLAMA

Günlük tüketimdeki yüzde 40 oranındaki doğalgaz kesintine uymayanlara müeyyideler uygulanacağını açıklayan Başkan Bahar, “Bir fabrikada neden doğalgaz tüketilir, üretmek için. ‘Gazı kısıtladık’ demek, ‘üretimi kısıtladık’ demekle aynı şeydir. Üretim planlaması kapsamında borçlanıp yatırım yapmış, sipariş alıp taahhüt vermiş, ihracat sözleşmesi imzalamış, yeni istihdam alanları oluşturmuş yüzlerce, binlerce firmanın üretimini durdurmak ya da azaltmak dışında başka bir çaresi kalmamıştır. Sanayide üretimin hiç olmadığı kadar arttığı, her geçen gün yeni ihracat rekorlarının kırıldığı böylesi parlak bir dönemde daha çok gaza basmamız gerekirken, Türk sanayicileri olarak gazı kısıp frene basmanın mantıklı bir izahını yapamamaktayız. Üretimin önüne konan tüm engellerin Türk milletinin bekası, refahı ve geleceği için ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz” dedi.