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Fabrikalar da 'Daikin' diyor: Sanat Halı ve Bayteks fabrikaları da Daikin kalitesini seçti

Gaziantep’deki Sanat Halı ve Kilis’teki Bayteks fabrikalarının soğutma çözümünde yer alan Daikin, üstün kalitesini bir kez daha perçinledi.

İş Dünyası 04.02.2021, 12:58 04.02.2021, 13:04
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Fabrikalar da 'Daikin' diyor: Sanat Halı ve Bayteks fabrikaları da Daikin kalitesini seçti

Üretimin kesintisiz devam ettiği fabrikalarda makinelerin soğutulması öncelikli bir durum oluşturduğu için bunu sağlayacak cihazlar büyük önem taşıyor. Her iki fabrikanın da tercihi olan EWAD TZ Platinum soğutma grubu; üstün Daikin teknolojisi, dayanıklılık, yüksek verimlilik değerleri ve servis kalitesi ile bu beklentiyi karşılayan en iyi seçeneği sunuyor. Daikin, sanayinin kesintisiz sürmesi için üstün kaliteli cihazlarıyla destek vermeye devam ediyor.

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, üstün teknolojili ve yüksek verim sağlayan ürünleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Sunduğu kaliteli ve yüksek performansa sahip ürünleriyle bugüne kadar otel, plaza ve büyük konut projelerinin gözdesi olan Daikin, üretim gücü yüksek fabrikaların da tercihi haline geldi. Kullanıcılarına sağladığı yüksek konforun yanı sıra, marka gücü, ürün-parça kalitesi, servis ulaşılabilirliği gibi etkenlerle tercih sebebi olan Daikin, bu kez de Gaziantep’te kurulu bulunan Sanat Halı Fabrikası ve Kilis’te teknik tekstil alanında üretim yapan Bayteks Fabrikası’nın soğutma çözümünde yer aldı.

Gaziantep’te 50 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Sanat Halı Fabrikası, üretimin hammadde menşei olan P.P., BCF iplik üretiminin yanı sıra Heat-Set, Frize, Shaggy, akrilik ve viscon parça ve duvardan duvara halılar imal ediyor. Sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan marka, yıllık 10 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip. Bayteks ise Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında otomotiv, inşaat, paketleme, izolasyon gibi alanlarda kullanılan teknik tekstil segmentine ait üretimlerde bulunuyor. Bu tür fabrikaların ortam iklimlendirmesinde ise genellikle üretim makinelerinin soğutulması öncelikli oluyor ve ihtiyaçlar bu çerçeveden belirleniyor. Üretim 7/24 kesintisiz sürdüğü için soğutmada kullanılan ürünlerin sağlamlığı ve verimliliği büyük önem taşıyor. Sektörün yenilikçi şirketi Daikin, üstün teknolojili, dayanıklı ve verimlilik değerleri yüksek cihazları nedeniyle fabrikaların da tercih sebebi oluyor.   

Daikin, kalitesiyle sanayiye destek vermeye devam edecek

Her iki fabrikanın soğutma çözümünde kullanılan; hava soğutmalı, tam inverterli, vidalı soğutma grubu EWAD TZ Platinum çok yüksek verimlilik değerlerine sahip. Inverter teknolojisi sayesinde hem yük hem de kısmi yüklerde en yüksek verimlilik değerlerine ulaşabiliyor. Buna ek olarak, değişken hacim oranlı tek vidalı kompresör teknolojisine sahip olması EWAD TZ Platinum’un kompresör ömrünü uzatan bir etken olurken sahada bakım imkanını da sağlıyor. Kapasite aralığı 170 ile 950 kW olan EWAD TZ Platinum’un üretiminde kullanılan kompresör ve inverter de benzersiz Daikin üretimi. Hava soğutmalı soğutma gruplarında enerji tüketiminin en fazla olduğu fan ve kompresör komponent’leridir, bu üründeki fanlar da EC motorlu olduğu için yüksek verimlilik ve konfor sağlar. Daikin soğutma grubu, halı üretim makinelerinin ihtiyacı olan soğuk suyu karşılayacak en ideal cihazlar olarak biliniyor.

Verimlilik, servis kalitesi ve kuvvetli marka gücü ile üretimin kesintisiz sürmesine yardımcı olan Daikin, cihazlarıyla sanayiye destek vermeye devam edecek.

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