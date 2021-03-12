Fabrika otomasyon sistemlerinde kalifiye iş gücü artıyor

Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi FANUC, Türkiye’de fabrika otomasyon sistemleri konusunda verimliliği maksimuma çıkarmak için verdiği eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren FANUC Türkiye Akademi, hem standart formatlar hem de müşterilerin talebine özel içeriklerle sahadaki kalifiye iş gücünü geliştirici eğitimler yürütüyor. Bugüne kadar 1000’i aşkın personele eğitim sağlayan FANUC Türkiye Akademi, önümüzdeki dönemde kişi sayısını arttırmayı amaçlıyor.

Eğitimlerin müşteri sahasında ve FANUC Türkiye Akademi Salonu’ndaki 6 kişilik sınıflarda verildiğini belirten FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, salonda 3 adet eğitim robotunun olduğunu ve her 2 katılımcıya 1 robot düşecek şekilde planlama yapıldığını söyledi. Yiğit, “Globalde olduğu gibi FANUC Türkiye Akademi’de de belli başlı konular altında eğitimler veriyoruz. Ayrıca standart formata ilave olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel eğitim konuları da belirliyoruz. Bu sayede hem eğitime gelenlerin hem de eğitmenlerin zamanlarını verimli bir biçimde kullanmalarını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Verilen eğitimler personelleri belli seviyeye taşıyor”

Bugüne kadar 1000 kişinin üzerinde personele eğitim sağladıklarının altını çizen Teoman Alper Yiğit, önümüzdeki dönemde kişi sayısının katlanarak artmasını hedeflediklerini ifade etti. Yiğit, eğitimlerin katılımcılara olan faydasını şöyle anlattı: “2012 tarihinde başlayan FANUC Türkiye Akademi eğitimleri, robot ve CNC ürünlerini kullanma, programlama ve arıza ile ilgili problemlerin tespiti konularında firmadaki ilgili personelleri belli bir seviyeye getiriyor. Bu sayede müşterilerimiz, sahalarında bulunan ürünleri korkmadan kullanabilirken ürünlerin ve hattın verimliliği de artıyor. Ayrıca duruş süreleri de minimuma inmiş oluyor.”

Pandeminin günlük hayatta olduğu gibi eğitim süreçlerinde de bir durgunluğa sebebiyet verdiğini belirten Teoman Alper Yiğit, bu dönemde kontrollü eğitimlerin sürdüğünü vurguladı. Pandemi sürecinin ilk 3 ayında gerekli önlemleri alarak acil taleplere istinaden eğitimlerin online devam ettiğini aktaran Yiğit, Temmuz 2020 itibarıyla gerekli mesafe ve hijyen koşulları kapsamında fabrikalarda eğitimler vermeyi sürdürdüklerini kaydetti. Yiğit, FANUC Türkiye Akademi’nin önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini ise şu şekilde detaylandırdı: “Mevcut ofisimizde haftalık olarak robot ve CNC’lerle ilgili eğitim vermek öncelikli planlarımız arasında yer alıyor. Bununla birlikte yeni binamızdaki eğitim salonlarımızda daha modern bir alan içerisinde daha çok uygulama yapabileceğimiz eğitimlerimize devam etmeyi planlıyoruz.”