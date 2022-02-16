Evren Karabulut InvestAZ Yatırım Genel Müdürlük görevine atandı

Evren Karabulut Kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun olan Evren Karabulut, Rönesans Akademi'de İşletme Yönetimi (Pre-MBA) programını tamamladı. Sermaye Piyasalarında çeşitli kuruluşlarda yönetici pozisyonlarında görev alan Karabulut, Ocak 2018 – Ocak 2022 yılları arasında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Karabulut 15 Şubat 2022'den itibaren InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapacak.