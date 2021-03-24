Evelo Biosciences ve Abdul Latif Jameel Health’ten 1,7 Milyar İnsana Hizmet Eden Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlarında Enflamatuar Hastalıklar ve COVID-19 için Stratejik İş birliği

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Evelo Biosciences ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de (MENAT bölgesi) modern tıbbi bakıma erişimi kolaylaştırmak üzere faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Abdul Latif Jameel Health, 1,7 milyar insanı kapsayan gelişmekte olan pazarlarda enflamatuar hastalıklar ve Covid-19 için yeni tedavi ürün adayını geliştirmek ve ticarileştirmek için Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı kapsayan stratejik iş birliğini duyurdu.

Abdul Latif Jameel Health’in ilk biyoteknoloji lisans anlaşması olan bu iş birliğinin, gelişmekte olan seçilmiş pazarlardaki kişilerin Evelo'nun önde gelen enflamasyon ve ilgili sağlık otoriteleri tarafından onaylandığı takdirde kullanılacak COVID-19 terapötik ürünü adayı ilaca erişimini hızlandırması bekleniyor.

Anlaşma, Abdul Latif Jameel Health'in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika gibi yüksek büyüme gösteren pazarlarda uygun fiyatlı modern sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırma ve karşılanmayan tıbbi bakımı ele alma vizyonunu ortaya koyuyor. İmzalanan anlaşma Evelo’nun enflamatuar hastalıklardaki liderliğini ve Abdul Latif Jameel’in bölgesel dağıtım uzmanlığını birleştirecek.

24 Mart 2021 – Ağız yoluyla verilen ilaçlarda yeni bir yöntem geliştiren bir klinik evre biyoteknoloji şirketi olan Evelo Biosciences(Nasdaq: EVLO) ve dünya çapında gelişmekte olan pazarlarda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele alırken uygun fiyatlı modern tıbbi bakıma erişimi hızlandırmaya odaklanan ve Abdul Latif Jameel’in bir kolu olan Abdul Latif Jameel Health, Evelo'nun önde gelen enflamasyon ürünü adayı ilacını geliştirmek ve ticarileştirmek için Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı (MENAT bölgesi) kapsayan stratejik bir iş birliği gerçekleştirdikleri duyurdu.

Evelo ve Abdul Latif Jameel Health imzalanan anlaşma ile birlikte, gelişmekte olan dünyanın en hızlı büyüyen nüfuslarında ve büyüme ekonomilerinde tıbbi bakıma erişimdeki önemli eşitsizlikleri ele almak amacıyla çalışacak.

İmza töreninde, Abdul Latif Jameel Health’in ilk terapötik biyoteknoloji iş ortağı olarak seçilmekten onur duyduklarını belirten Evelo İcra Kurulu Başkanı Ph.D Simba Gill, “20 yılı aşkın bir süredir Abdul Latif Jameel Health CEO'su olan Akram Bouchenaki ile çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Kendisi, Gilead'deki görevinden bu yana, bu bölgede başarılı işletmeler oluşturma ve geliştirme konusunda derin bir deneyime sahiptir. Akram'ın liderliği, Abdul Latif Jameel'in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da sahip olduğu kapsamlı dağıtım uzmanlığı ile birleştiğinde, bu iş birliğini, yüz milyonlarca insan için çok çeşitli enflamatuar hastalıkları ele almak üzere ilaçlar geliştirme ve ticarileştirme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak ideal bir iş birliği haline getiriyor.” dedi.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT bölgesi) içinde derin köklere sahip, çok çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren ve 2020'de 75. yıldönümünü kutlayan Abdul Latif Jameel bugün, altı kıtada 30'dan fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir yatırımcı ve çeşitliliğe sahip bir şirket. Geniş bir bölgesel uzmanlık ve operasyon altyapısına sahip olan Abdul Latif Jameel, ihtiyacı olan herkesin etkili ve uygun fiyatlı ilaçlara erişimini hızlandırma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Evelo, Abdul Latif Jameel Health'in etkili ve uygun fiyatlı ilaçlar yaratmak için çalışan ilk biyoteknoloji iş ortağı olurken, Abdul Latif Jameel Health, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da bu vizyonu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için gereken kritik kaynakları sağlayacak.

Gerçekleştirilen imza töreninde, gelişen dünyada milyonlarca insana ilaç götürmek için Evelo ile iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Abdul Latif Jameel Health İcra Kurulu Başkanı Akram Bouchenaki, “Evelo’nun enflamatuar hastalıklardaki etkili çalışması, Simba Gill ile uzun süreli ilişkimizin birleşmesi sayesinde, Evelo'nun dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden bazılarında sağlık hizmetlerimizi başlatıp hızla büyütmek için doğru işbirlikçi olduğunu yeniden teyit ediyor." dedi.

Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Jameel ise imza töreninde MIT’de Jameel Clinic ve Imperial College London’da Jameel Institute kurucularından olan, küresel zorluklara bilim ve teknoloji odaklı çözümleri destekleyen uluslararası bir organizasyon olan Community Jameel de dahil olmak üzere, Jameel ailesinin daha iyi bir gelecek için inovasyon yapma konusunda uzun süredir devam eden taahhüdünü tekrarladı.

Sağlık hizmetlerine erişimin, insanların nerede yaşadığına veya ekonomik araçlarına bakılmaksızın, tıpkı su veya barınma gibi inkâr edilemez bir temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Fady “Zor ve çok yönlü bir sorun olmasına rağmen, Evelo gibi dünya lideri biyoteknoloji uzmanlarıyla çalışan Abdul Latif Jameel Health çözümün bir parçası olmaya kararlı.” şeklinde konuştu.

Evelo Bioscienses ve Abdul Latif Jameel Health’in stratejik iş birliği yaptığı enflamatuar hastalıkların tedavisi için araştırma amaçlı geliştirilen oral ilaç olan atopik dermatitte ürün adayı için, Evelo yakın zamanda pozitif Faz 1b verileri bildirmişti. Evelo ayrıca, sedef hastalığında söz konusu ürün adayı için bir Faz 2 klinik çalışmanın yanı sıra COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda iki çalışma yürütüyor. Söz konusu ürün adayının Faz 1b klinik çalışmalarından elde edilen veriler, enflamatuar hastalığın tüm aşamalarında hastaların tedavisi için güvenli, etkili, oral, uygun fiyatlı ve oda sıcaklığında stabil bir ilaç olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Nüfusu 2030 yılına kadar 1,7 milyara ve 2050 yılına kadar 2,5 milyara ulaşması beklenen Afrika kıtasına yapılan yıllık harcamanın 2030 yılına kadar 6,66 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenirken, sağlık hizmetleri dahil olmak üzere sektörlerde büyüyen pazarları teşvik ediyor.1,2

Bununla birlikte, karşılanmamış önemli ihtiyaç devam ederken, belirli alanlarda, seçilen ilaçların kullanılabilirliği bazı Aşağı Sahra Afrika ülkeleri için kamuda %21 ve özel sektörde %22 gibi düşük oranlarda². Benzer şekilde, nüfusu şu anda 456 milyonun üzerinde olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da2 sadece Arap bölgesindeki nüfusun ortalama %61’i sağlık hizmetlerine kolayca erişebiliyor; ancak bu oran ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.3