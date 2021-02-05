Ev doktoru, iç mimar Hakan Kütahya’nın yeni web sitesi açıldı

Evinizi baştan yaratacak detaylardan; sinema, müzik ve gezi başta olmak üzere Hakan Kütahya’nın zevk aldığı, hayata dair özgün içeriklerin yer aldığı hakankutahya.com yayında.

Kısa süre önce kendine özel bir formatı hayata geçirerek YouTube kanalını kuran Kütahya, web sitesinde yayınlamaya başladığı farklı ve özel içeriklerle takipçileriyle buluşacak.

Kütahya’nın hayatından farklı kesitleri paylaşacağı hakankutahya.com, “Hikayenin bir parçası olmak yerine kendi hikayeni yarat” mottosuyla açıldı.