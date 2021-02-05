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Ev doktoru, iç mimar Hakan Kütahya’nın yeni web sitesi açıldı
Alışverişten dekorasyona, fotoğrafçılıktan müzik ve seyahate uzanan içeriklerin yer aldığı hakankutahya.com yayında. Geçtiğimiz dönemde TLC’de yayınlanan “Bırak Ben Yapayım” ve YouTube kanalındaki özgün içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Hakan Kütahya, şimdi de hakankutahya.com ile takipçileriyle buluşmaya hazır.
İş Dünyası 05.02.2021, 12:08
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Evinizi baştan yaratacak detaylardan; sinema, müzik ve gezi başta olmak üzere Hakan Kütahya’nın zevk aldığı, hayata dair özgün içeriklerin yer aldığı hakankutahya.com yayında.
Kısa süre önce kendine özel bir formatı hayata geçirerek YouTube kanalını kuran Kütahya, web sitesinde yayınlamaya başladığı farklı ve özel içeriklerle takipçileriyle buluşacak.
Kütahya’nın hayatından farklı kesitleri paylaşacağı hakankutahya.com, “Hikayenin bir parçası olmak yerine kendi hikayeni yarat” mottosuyla açıldı.