Esra Erol, "Peros'la Yıkarım Bilirsin" diyor.

Temizlik ürünleri sektöründe Türkiye’nin en büyük 5 üreticisinden biri olan ve ilk üretimine 2007 yılında başlayan Beyaz Kâğıt, çok kısa bir süre içerisinde büyük başarılara imza attı. Genç, dinamik ve hızlı aksiyon alan organizasyonel yapısıyla dikkat çeken şirket, başarısını ; gerek stratejik bakış açısı ve vizyonu, gerek arge ve marka yatırımına olan inancı, gerekse tüketicilerin ana ihtiyaçlarına odaklanarak kaliteli & yüksek performanslı ürünleri ulaşılabilir ve ödenen paraya değer olarak piyasaya sunmasına bağlıyor.

Onlarca markanın yer aldığı rekabet ekseninde Peros markası ile şu an kategorinin en çok satan 2.markası konumunda ve rakiplerine meydan okuyarak liderliği hedefliyor.

Beyaz Kâğıt, deterjan kategorisindeki ana markası Peros’un yeni relansman kampanyası için tüketicilerin çok sevdiği, televizyon dünyasının güvenilir ismi Esra Erol ile anlaştı. Markanın Esra Erol ile birlikte “Yıkarım Bilirsin!” dediği yeni reklam filmi Nisan ayında yayına girdi.

Türkiye’de sadece Peros’ta kullanılan “Co-Granül Enzim Teknolojisi” ile çamaşırların her yıkamada aynı mükemmellikte temizlendiğine dikkat çeken filmde, Peros “Türkiye’nin ilk ve tek akıllı deterjanı” olarak vurgulanıyor.

Reklam filmi içerisinde herkesin 90’lı yıllardan bildiği sözleri Kenan Doğulu’ya, bestesi Ozan Doğulu’ya ait olan “Yaparım Bilirsin” şarkısı markaya ve günümüze uyarlanmış yeni sözleriyle karşımıza çıkıyor.

Reklam filmindeki şarkı sözleri şu şekilde:

Yıkarım bilirsin!

Peros’la tertemiz yaparım,

Tanımam zor leke tanımam ben,

Kokarım mis gibi kokarım,

Bozarım, ezberleri bozarım

Peros’um bilirsin!

Peros “Yıkarım Bilirsin” kampanyası ile Esra Erol’un markayı kullanmasına & tavsiye etmesine, çamaşırları Peros’un üstün performansı ile yıkamasına, markanın kategorideki tüm ön yargıları yıkmasına ve ezberleri bozmasına vurgu yapıyor.