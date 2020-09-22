Erkeklerin Dünyasında Yükselen Topuk Sesi

Dünyada ve Türkiye’de tek olma özelliği ile fark yaratan Cleanfix Fan Sistemleri, dünya vizyonu ile de örnek olmaya devam ediyor. Erkeklerin ağırlıklı olarak çalıştıkları alanda hizmet vermenin hassasiyetlerinden söz eden Cleanfix Türkiye Genel Müdürü Helin Koç, her alanda kadınların varlığını gösteren başarılarıyla örnek teşkil ediyor. İş makinaları içerisine yerleştirilen fan sistemi için tarım operatörlerinden inşaat operatörlerine kadar bir çok alandan insanla iletişimde olduklarını belirten Koç, “ Cleanfix Fan Sistemi olarak hizmet sunduğumuz sektörler kadınların biraz daha azınlıkta bulunduğu sektörler. Ancak kadınların bu sektörlerde çalışma alanları giderek artıyor. Bir çok farklı sektörden insanla bir araya gelmeniz kişisel gelişiminize de katkıda bulunuyor. Ayrıca her alandan detaylı bilgi sahibi olmanız da en keyifli yönlerinden biri. Temsil ettiğim pozisyon itibari ile Türkiye’de tek olan ürünümüzü doğru iletişim dili ile geniş kitlelere anlatmaya çalışıyorum. Yeri geliyor çiftçilerimizle birlikte ürün hasadına giriyorum. Yeri geliyor inşaat makinalarında ürünümüzü gözlemlemek için sahada bulunuyorum. Burada amacımızı ürünümüzün temsilinin yanı sıra doğabilecek herhangi bir sıkıntıda yerinde müdahale edebilmek” diye konuştu.

Kadının her alandaki gücünü ve çalışmalarını desteklediğini belirten Helin Koç, “ Cleanfix fan sistemi ile iş makinalarının ömrünü uzatan bir teknolojiyle kullanıcılarımızı bir araya getiriyoruz. Almanya merkezli fabrikamızdan gelen ürünlerimizi farklı marka ve modellere uygun hale getirerek piyasaya sunuyoruz. Bazen yoğun dönemlerde montaja katılıp montaj yapmam gereken zamanlar da oluyor. Bundan da keyif alıyorum. Çünkü temsil ettiğiniz bir ürünün en ince detaylarına kadar bilmezseniz siz de anlatamazsınız” diye belirtti.

Almanya merkezli bir markanın Türkiye temsilini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu da ifade eden Helin Koç sözlerine şöyle devam etti: “ Teknik donanım anlamında dünyada tek olan patentli ürünümüzün temsilinin yanı sıra Türk kadının da gücünü temsil ediyor olmak gurur verici. Her platformda bunu sıklıkla dile getiriyorum. Tüm Türkiye’de hizmet veren Cleanfix ile karış karış ülke topraklarını gezmek ayrı bir keyif”