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ERKAN GÜRAL TÜGİK GENEL BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onurlandırdığı genel kurul toplantısında Erkan Güral, çok sayıda delegenin desteği ile yeniden TÜGİK Genel Başkanlığına seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Genel Merkez binasında gerçekleşen TÜGİK 4. Olağan Genel Kurul Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ de katıldı.

İş Dünyası 02.02.2022, 23:02
ERKAN GÜRAL TÜGİK GENEL BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmanın başında Genel Başkan Erkan Güral ve Yönetim Kurulu üyelerine, TÜGİK çatısı altında Türkiye’ye ve iş dünyasına verdikleri hizmetler için teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘’Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz’’

 “Hayali olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın da rotası olmaz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Türkiye’de 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere, sonra gerçeklere dönüştürdük” dedi. 

“Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette, ulaşımda, enerjide, sanayide, turizmde, tarımda, sporda, sosyal desteklerde, velhasıl insanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları beşe, 10’a katlayan yatırımlarımızla, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak altyapıyı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi, tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi gücüyle, kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘’Türkiye artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir’’

‘’Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor’’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘’Geçtiğimiz yılı sizlerle beraber 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmi ile kapattık. Erkan kardeşimizin verdiği 300 milyar dolarlık ihracat hedefini doğru yolda ilerlediğimizi işareti olarak değerlendiriyoruz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın küçüldüğü 2020'de  2021'de biz büyüdük. İstihdam 30 milyon sınırına dayanarak salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Türkiye artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir."

TÜGİK GNL. BŞK. ERKAN GÜRAL: ‘’ İhracatta 300 milyar doları hedefliyoruz’’

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, TÜGİK olarak ihracatta 2023 yılı için 300 milyar doları hedeflediklerini açıkladı:

‘’Hükümetimiz, kalkınma planında 2022 yılı ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak belirlemişti. Türkiye’nin dört bir köşesinde, yüzlerce farklı sektörde faaliyet gösteren binlerce iş insanının üyesi olduğu Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu’nun sahip olduğu potansiyelden güç ve cesaret alarak, müsaadenizle biz bu hedefi 300 milyar dolar olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına bu parlak ihracat zaferiyle girelim istiyoruz. Zat-ı alinizin de destekleriyle, bunu gerçekleştirebilecek imkâna, cesarete ve kararlığa sahibiz, bunu başarabiliriz. Hedef göstermek sizden, buna ulaşacak gayreti göstermek, mücadeleyi vermek, zafere giden yolun taşlarını döşemek bizden… ‘’

Erkan Güral, hükümetin aldığı ekonomik önlemlerle iş dünyasının önünü görebildiğini söyledi:

‘’Türkiye modeli diye ifade edilen özgün ekonomik yaklaşım çerçevesinde alınan kararlar ve uygulanan tedbirler, finansal ve reel piyasalardaki dalgalanmaların kısa sürede giderilerek, istikrarın tesisine ve sürmesine katkı sağlamıştır. Kur korumalı mevduat modeli ve zatı aliniz tarafından önceki gün açıklanan 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu teminatlı yeni destek paketi, uluslararası gelişmelerin ekonomimizde yol açtığı türbülansı sona erdirerek, güvenli bir şekilde yol almamızı temin edecektir.  Yeni ekonomik modelimizin odak noktası olan ihracatın artırılması hususunda girişimcilerimizin önünü açacak bu tedbirler, biz iş insanları için son derece anlamlıdır, son derece değerlidir. ‘’  

Sanayideki enerji sıkıntısına da değinen Erkan Güral, kısıtlamaların sona ermesiyle fabrikaların yeniden tam kapasite çalışabileceğini ifade etti:

‘’Avrupa’da tüm ağırlığı ile yaşanmakta olan enerji temini sorunu, emtia fiyatlarındaki artışlar ve finans çalkantılar, elbette ülkemizde de etkilerini hissettirmeyi sürdürüyor. Buna rağmen, örneğin kendi faaliyet gösterdiğim sektörde üretimine ara veren fabrika bulunmuyor, istihdamda herhangi bir gerileme görülmüyor. Artık sona ermek üzere olan doğalgaz kullanım kısıtlaması tümüyle ortadan kalkınca, tüm fabrikalar tam kapasite üretmeye ve ihraç etmeye daha güçlü şekilde devam edecektir.  Salgının yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu üyeleri, son dönemde 8 milyar liralık yatırıma imza atarak, büyük ve güçlü Türkiye’nin hedefine olan inançlarını göstermişlerdir.’’

ERKAN GÜRAL Yeniden TÜGİK Genel Başkanlığına Seçildi

Konuşmaların ardından TÜGİK 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine geçildi. Gündem maddeleri sonrası Erkan Güral’ın listesi divan başkanlığına tek liste olarak sunuldu. Yapılan oylama sonucu Erkan Güral alkışlar eşliğinde yeniden Türkiye Genç İş insanları Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçildi. TÜGİK üyelerine verdikleri destek için teşekkür eden Erkan Güral, yeni dönemin “projeler” dönemi olacağını söyleyerek, “hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız” dedi.

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