Ergonomik Tasarım Şıklığı Bambum Bıçak Setinde

Porselenden çaydanlığa, kek kalıbından tencere setlerine kadar birçok ürünü tek çatı altında bulunduran Bambum, Kurban Bayramı öncesi yeni bıçak setini satışa sundu.

Bambudan oluşan ergonomik kulplu yapısıyla zarafeti ve dayanıklılığı evinize taşıyan Bambum bıçak seti, tamamen yerli üretim olmasıyla ön plana çıkıyor. Özellikle insan sağlığı ve uzun ömürlülük dikkate alınarak üretilen yeni ürün, paslanmaz çelikten oluşan yapısıyla dikkat çekiyor. Kurban Bayramı nedeniyle misafirlerine güzel bir steak sunumu yapmak isteyenleri de düşünen Bambum, tamamen bambu doğallığıyla ürettiği uzun ömürlü kesme tahtasını da setin içine koyarak, hem sunumlarınızda hem de kesme-doğrama işlerinizde büyük bir kolaylığa kapı aralıyor.