EREN HOLDİNG BÜNYESİNDE YER ALAN EREN PERAKENDE VE TEKSTİL A.Ş., BİTLİS’TE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ YENİ YATIRIMINI DUYURDU

Enerji, ambalaj, kağıt, çimento ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye'de, kuruluşunun 52. yılını kutlayan Eren Holding’in faaliyet kollarından tekstil alanında yaptığı yeni yatırım, Bitlis bölgesinin en büyük sanayi tesisi olacak. 500 Milyon TL’lik başlangıç yatırımıyla çalışmalarına başlanan tesisin, açılışından itibaren satışının büyük bir kısmı ülke ihracatına katkı sağlayacak.

Bitlis’ten Türkiye’ye; Türkiye’den Dünyaya açılarak enerjiden tekstile birçok alanda binlerce kişilik istihdam ve yüz binlerce tonluk iş değeri yaratan Eren Holding’e bağlı Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. yeni yatırım rotasını Bitlis’e çevirdi. Türkiye'nin en büyük kağıt, ambalaj üreticisi olan ve enerji, çimento, tekstil sektörlerindeki güçlü konumu yıllardır koruyan Eren Holding, bu yeni iplik üretim tesisiyle birlikte ülkenin tekstil alanındaki markalaşmasına da büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yatırımla birlikte Eren Holding, tekstil ülkesi olan Türkiye’nin bu alanda daha da güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceğinin teminatını veriyor.

Eren Grubu, tekstil alanında yenilikçi teknolojilerle yerel üretimi desteklemeye ve istihdamı arttırarak kalifiye iş gücünü kendi topraklarında sağlamaya devam edecek.

Bitlis’e Eğitim Desteği Burs İmkanlarıyla Devam Ediyor

Bitlis İli’nin kalkınmasına bugüne kadar gerek eğitim harcamaları gerekse sosyal yardımlar yoluyla yaklaşık 85 Milyon ABD Doları tutarında katkıda bulunan Holding, Bitlis Eren Üniversitesi’ni tercih eden yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim imkanı sağlamakta. Eren Holding, Bitlis’in sanayi ve eğitimde öncü bir şehir olması için holding çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.