Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!

Ceyda Erem’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Flap Kongre tarafından geçtiğimiz şubat ayında alacakların tahsili için iflas davası açılmıştı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava 13 Temmuz 2021’de sonuçlandı ve mahkeme şirketin iflasına kararı verdi.

“GEREKÇE: ERDOĞAN’IN GÜVENLİĞİNİN KORUNAMAYACAĞI”

İflas haberlerine ilişkin açıklama yapan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “İflas kararının gerekçesinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak kongreye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması durumunda, güvenliğinin koruyamayacağı gerekçesi esas alınmıştır. Oysa CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız ve birçok ülke Cumhurbaşkanı, devlet adamı ziyaretlerde bulunmuş hiçbir zaman bir güvenlik zafiyeti asla söz konusu olmamıştır. Kararı veren Sayın Yargıçlar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca inceleme ve soruşturma yapılması hususunda gerekli başvurumuzu en kısa sürede yapacağız” diye konuştu.

“ORTADA MÜCBİR SEBEP YOK”

Ceyda Erem, “Flap Kongre firması ile 2014 yılı Ekim ayında, 2017 yılında yapılacak bir petrol kongresi ile ilgili sözleşme gerçekleştirdik” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

*Bu kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bilgisi beyan edildi. Ancak kongre tarihinden 3 ay önce, Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nin güvenli olmayacağı, kongrenin Harbiye'deki kongre merkezine alınacağı belirtilerek, sözleşme iptal edildi.

*Bahsi geçen firma ödedikleri paranın iadesini istedi, ancak sözleşmemiz gereği, mücbir sebep olmaksınız sözleşme iptallerinde para iadesinin mümkün olamayacağı bilgisini paylaştık. Sözleşmede bu madde gayet net. Flap Kongre bunun üzerine bize dava açtı.

*Açılan davada da argüman olarak yine Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nin güvenli bir yer olmadığı belirtilerek, paranın iadesine karar verildi.

“GÜVENLİK SORUNU İDDİASINI KABUL ETMEDİK”

Yerel mahkemenin kararını yüksek yargıya taşıdıklarını bildiren Ceyda Erem, “Güvenlik sorunu olabileceği iddiasını kabul etmedik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız birçok kez fuarlarımıza katılmış ve hiçbir zaman böyle bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Kaldı ki, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediğimiz fuarlarımızda dünyanın dört bir yanında da devlet başkanları, bakanlar gibi üst düzey bürokratlar ağırlanmıştır. Buna rağmen yerel mahkeme hâkiminin kararı aksi yönde olmuştur” dedi.

Avukatların açıklaması ise şöyle:

*Malumunuz grubumuza ait şirketlerden birisi hakkında Bakırköy Mahkemesi İflas kararı vermiştir. Kararın gerekçesi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak kongreye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik güçlerinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenliğini koruyamayacağı gerekçesi esas olmuştur.

*Oysa CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanı ve birçok ülke Cumhurbaşkanı, devlet adamı ziyaretlerde bulunmuş hiçbir zaman bir güvenlik zafiyeti asla söz konusu olmamıştır.

*Asıl zafiyet kararı veren mahkemenin dayandığı hukuka, ülke saygınlığına ve gerçeğe aykırı gerekçelerdir. Elbette Yüksek Mahkeme Yargıtay'da adalet yerini bulacaktır.

*Ayrıca kararı veren sayın yargıçlar hakkında Hâkimler Savcılar Kurulu'nca (HSK) inceleme ve soruşturma yapılması hususunda gerekli başvuru en kısa sürede yapılacaktır.

“14 EYLÜLDE YARGITAY KARAR VERECEK”

CNR olarak yerel mahkemenin bu kararına karşı Yargıtay'a Duruşmalı İtirazda bulunduklarını açıklayan Ceyda Erem, “Yargıtay da bu talebimizi kabul etti ve 14 Eylül 2021 tarihine gün verdi. Bütün avukatlarımızla o gün orada hazır olacak ve savunmamızı yapacağız. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş., 21 grup şirketimizden biridir ve şu an bu şirketimiz faal değildir. Yargı süreci de henüz tamamlanmış değil. Yargıtay'ın alacağı karara göre hareket edeceğiz” dedi.