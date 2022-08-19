Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş’un da katıldığı toplantıda yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımlar değerlendirildi.