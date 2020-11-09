Erdemir, Kümaş Manyezit için Yıldız Holding ile görüşmelere başladı

Erdemir, Kümaş Manyezit'i satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, Yıldız Holding ve onun girişim sermayesi şirketi olan Gözde Girişim ortaklığında faaliyet gösteren Kümaş, dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine sahip ve ağırlıklı olarak demir çelik ve çimento sektörlerinde kullanılan refrakter ürünlerini üretiyor.

İNCELEYEREK TEKLİF VERECEK

1972 yılından bu yana Kütahya'da operasyonlarını sürdüren ve 2012 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Kümaş Manyezit A.Ş'yi satın alma öncesinde kapsamlı inceleme (duediligence) çalışmaları yapanErdemir; finansal, hukuki ve operasyonel süreçlerin ardından teklif vereceğini açıkladı.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem

“HEM HAM MADDE TEDARİKİ HEM İHRACAT POTANSİYELİ”

Türkiye'nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirten OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemizin kaynaklarını verimli kullanarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren OYAK şirketleri içerisinde sinerji oluşturacak, hem milli ekonomiye katkı sağlayacak hem de uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz.

Kümaş, sahip olduğu nitelikli rezervler nedeniyle hem yurt içindeki hem de Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu değeri şirketimiz bünyesine katabilmek, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz etmektedir.

Aynı zamanda bu yatırımla demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Zengin rezerv ve ham madde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize ham madde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Şirket olarak stratejik sektörlerde konumlanmaya ve ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.