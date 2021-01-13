Erdemir 2020’den aldığı güçle 2021’e hazır Organik büyümeye devam edecek, yenilikçi ürünlere odaklanacak

Yeni yıla stratejik bir adımla başlayarak Kümaş Manyeziti bünyesine katan Erdemir, bu yıl da modern teknolojisi, insan kaynağı ve bilgi birikimi ile Türk çelik sektörü için öncü olmayı sürdürecek.

Ülkemize değer üretmek için yüksek katma değerli, yenilikçi ürünlerin imalatına odaklanan Erdemir, 2020 yılının ilk 9 ayında yassı ürünlerde 19 yeni ürün kalitesi geliştirdi ve yassı ürün kalite sayısı 520’ye yükseltti. Ayrıca Erdemir’de 2. Yüksek Fırın Yenileme ve 4. Kok Bataryası çalışmalarıyla, çeşitli tesislerde modernizasyon süreçleri devam ediyor. Erdemir, yurt içinde ve dışında varlığını sürdürerek, Türkiye’nin geleceği için güvenli ve istikrarlı üretim stratejisiyle organik büyümeye devam edecek.

Covid-19’la etkin mücadele etti, rap şarkısıyla önlemlere dikkat çekti

Covid-19 ile beraber birçok kurumun dayanıklılığı test edilirken iş yapma biçimleri süratle yeni şekiller alarak yeni duruma adapte ediliyor. Erdemir de bu gelişmeleri yakından takip ederek aldığı tedbirler, hayata geçirdiği başarılı uygulamalar ve projeleriyle Covid-19 salgınında güçlenerek çıkan şirketler arasında yerini aldı. Covid-19 pandemisinin Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren tesislerinde hayata geçirdiği önlemleri titizlikle uygulayan Erdemir, ‘TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ de alarak tedbirlerini sürdürdü. Çalışmaları rekor hızla tamamlanan ve uygulanan Güvenli Üretim Birlikte Mümkün projesi kapsamında ‘sektöründe birçok ilki düşünerek, başarılı adımları hayata geçirdi. Bu çalışmaların neticesinde TİSK tarafından düzenlenen ve tamamı Covid-19 kategorisinde fikir ve projelerin yarıştığı Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında “Güvenli Üretim Birlikte Mümkün” projesi ile büyük ödülün sahibi oldu.

Bu dönemde çalışanlarıyla sosyal etkileşimi kuvvetlendirmek amacıyla, herkesin uygulaması gereken temel üç kurala ilişkin farkındalığı taze tutmak amacıyla, müziğin birleştirici gücünden de yararlanarak, “Haydi Önce Maske Mesafe, Çare Sende Dikkat Et Hijyene” rap şarkısı hazırlandı. Fikir, söz ve müziğin tamamen Erdemir çalışanlarına ait olduğu bu rap parçası, maskenin doğru kullanımının, mesafe kuralına uymanın, kalabalık ortamlardan uzak durmanın ve hijyenin önemine dikkat çekti.

Yıl boyunca bölgeye katkı sağlamaya devam etti

Erdemir çalışanlarını korumak için tesislerinde aldığı önlemleri titizlikle uygularken, bölgedeki destek faaliyetlerini de sürdürdü. Covid-19 mücadelesinde en ön saflarda emek veren sağlık çalışanlarına konaklama ve yemek hizmeti sağlayan, salgının başından bu yana kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkı sağlamak üzere temin ettiği araçlarla ulaşım hizmet sunmaya devam Erdemir, gıda yardımı konusunda da destek oldu. Bu kapsamda kamu kurumlarının koordinasyonunda yapılan gıda yardımları ve ramazan ayında yapılan alışveriş kartı dağıtımlarıyla yaklaşık 4200 aileye ulaşıldı. Erdemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda uzaktan eğitime erişim konusunda dezavantajlı öğrenciler için tablet temin ederken, köy okullarının “Okulum Temiz” belgesi kapsamındaki eksikliklerinin giderilmesine katkı sağladı. Erdemir ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi için yüksek akımlı oksijen cihazları temin etti. Erdemir Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına da destek olmuştu. Covid-19’la mücadele kapsamındaki katkılarının yanı sıra Erdemir bölgede eğitim kurumlarının imkanlarının geliştirilmesine, kamu kurum kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine destek olmaya devam etti. Erdemir’in ana destekçisi olduğu Grizu-263 uzay takımı uluslararası ve ulusal ölçekte elde ettiği başarılarla ülkemizin gururu oldu.

Başarılı çalışmalarıyla sektördeki öncülüğünü sürdürdü

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin bulunduğu Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer bulan ilk çelik şirketi Erdemir, bu yıl altıncı kez listede yer alarak sektördeki öncülüğünü sürdürdü. Ayrıca Erdemir, The Wall Street Journal'ın bu yıl hazırladığı ve çelik, çimento, cam gibi ağır sanayi üreticilerinin değerlendirildiği çevre duyarlılığı en yüksek şirketler sıralamasında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Erdemir, The Wall Street Journal’ın araştırmasında çevreye duyarlı şirketler listesinde ilk sıranın sahibi oldu.

Küresel üretime katkıları ve yurt dışı pazarındaki faaliyetleriyle Erdemir, Platin dergisinin Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre bu yıl Türkiye'nin ‘Global 100’ şirketi genel sıralamasında 9. sırada yer aldı. Globalde Türkiye’yi başarıyla temsil eden farklı sektörlerden 100 şirketin yer aldığı araştırmada Erdemir, sektöründe ise listenin birincisi oldu.

Yeni yılın ilk stratejik hamlesi Erdemir’den geldi

Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit’i satın alma anlaşmasını imzaladı. Kümaş Manyezit’in tamamını 340 milyon ABD dolara bünyesine katan Erdemir bu yatırımla, Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılmasını hedefliyor. Erdemir, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyesine katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilere hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratacak hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşıyacak.

‘Çınar gibi köklü, çelik kadar güçlüyüz!’

Yeni yılı ‘Çınar gibi köklü, çelik kadar güçlüyüz!’ mottosuyla karşılayan OYAK’ın maden metalürji şirketleri, sürdürülebilir bir gelecek için, çevreye ve insana saygılı üretim teknolojileri ile üreten, bölgesel çelik lideri olma hedefiyle 2021’de de faaliyetlerine devam edecek.

Tüm yerleşkelerinde salgına karşı gerekli önlemleri alarak çalışanları ve ailelerinin sağlıklarını korumak için üstün performans sergileyen Erdemir, aynı zamanda ülke ekonomisinin kalkınması için üretmeyi de hız vermeden sürdürüyor.