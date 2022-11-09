Erdal Bahçıvan yeniden İSO başkanı seçildi

İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) yapılan başkanlık seçimlerinde yeniden Erdal Bahçıvan seçildi.

Erdal Bahçıvan’ın yönetim kurulu aday listesinde; İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı ve Murat Çökmez yer alıyordu.

Bahçıvan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında temmuz ayında 'stokçuluk' iddiaları konusunda bir tartışma yaşanmıştı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) temmuz ayı meclis toplantısına katılan Kavcıoğlu, "Faizleri düşükken iş adamımız bunu farklı kullanıyor. Bunu bankalara yüklemek doğru değil. Alıyor parayı döviz alıyor. Bunun yüzlerce elimizde hesaplarıyla örnekleri var. Korkunç stok yaptılar. Bu kadar stok niye bu sene yapılmış? Döviz artacak, ucuz kredi buluyor" sözlerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bahçıvan, "Stok sanayicinin envanterinde niçin duruyor? Bunu doğru analiz etmezseniz olayın boyutu başka bir yere gider. Kendisi enflasyondan korumak için stok yapmış sanayiciyi bu kapsama sokarsanız tehlikeli bir bakış açısı" demişti.