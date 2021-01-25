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Enterprise Türkiye’den Global Başarı!

Enterprise Türkiye, Yüzde 88 Müşteri Memnuniyet Oranıyla Dünya Sıralamasında En Üstlere Çıktı!

İş Dünyası 25.01.2021, 14:38
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Enterprise Türkiye’den Global Başarı!

Enterprise Türkiye, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde 2020 yılı için yüzde 88’lik bir oran elde etti. Bu sonuçla, Enterprise Rent-A-Car’ın global ortalaması olan yüzde 81 ve EMEA Bölgesi’ne ait yüzde 84 ortalamanın üzerine çıkan Enterprise Türkiye önemli bir başarıya imza attı. Enterprise Türkiye’nin müşteri memnuniyeti alanındaki başarısında, pandemi sürecindeki örnek hijyen uygulamaları ve tüketicilerin ulaşım seçeneklerini kolaylaştırmak adına sağladığı kampanyalar etkili oldu. 2020 yılını değerlendiren ve 2021 hedeflerini dile getiren Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Filomuz geçen seneye göre yüzde 20 büyümüş durumda. Bizim her bütçeye uygun geniş araç filomuz bulunuyor. Hibrit araçlardan elektrikli araçlara, SUV’lardan pikaplara kadar uzanan araç seçeneğimiz var. Bu kapsamda, 2020 yılında 2 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleştirdik. Ayrıca geçtiğimiz sene özellikle şehir içi ofis sayımızı artırarak kaliteli araç kiralama hizmetini müşterilerimizin ayağına getirdik. Şu an 62 olan ofis sayımızı önümüzdeki dönemde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla beraber, istihdam noktasında da % 30’luk bir büyümeyle 2021 yılına girdik” açıklamasında bulundu.

95 farklı ülkede 2 milyon araçla hizmet veren dünyanın en büyük kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, bağımsız denetim kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirdiği 2020 yılına ilişkin müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Enterprise Türkiye 2020 yılında yüzde 88 oranında müşteri memnuniyeti elde ederek dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek zirvede yer alan ülkeler arasına adını yazdırdı. Enterprise Türkiye, söz konusu başarısıyla Enterprise Rent-A-Car’ın global ortalaması olan yüzde 81’i ve EMEA Bölgesi’ne ait yüzde 84 ortalamayı geride bıraktı. Enterprise Türkiye’nin müşteri memnuniyeti alanındaki başarısında, pandemi sürecindeki örnek hijyen uygulamaları ve tüketicilerin ulaşım seçeneklerini kolaylaştırmak adına sağladığı kampanyalar etkili oldu.

Enterprise’ın dünyanın her yerinde müşteri memnuniyetini odağına alarak çalıştığını belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Pandemi sürecinde açtığımız şehir içi ofisleriyle hizmeti müşterilerimizin ayağına götürdük. Virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ettik. Tüketicilere sunduğumuz ücretsiz dezenfekte, daha az temas, eve teslim/evden alım, özel kampanyalar gibi birçok hizmetle de ihtiyaçlara hızla yanıt vermeye çalıştık. Bunun sonucunda aldığımız yüzde 88 oranındaki müşteri memnuniyeti ise 2020’de yaptığımız uygulamaların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterdi. 2021 yılında da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize bu başarıyı sağlayan çalışanlarımıza ve bizi bu seviyelere layık gören müşterilerimize teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılında filomuz %20 büyüdü, 2021’de hem büyük şehirlerde hem de Anadolu’da fırsatları kovalayacağız!

2020 yılını değerlendiren Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Filomuz geçen seneye göre yüzde 20 büyümüş durumda. Bizim her bütçeye uygun geniş araç filomuz bulunuyor. Hibrit araçlardan elektrikli araçlara, SUV’lardan pikaplara kadar uzanan araç seçeneğimiz var. Bu kapsamda, 2020 yılında 2 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleştirdik. Ayrıca geçtiğimiz sene özellikle şehir içi ofis sayımızı artırarak kaliteli araç kiralama hizmetini müşterilerimizin ayağına getirdik. Şu an 62 olan ofis sayımızı önümüzdeki dönemde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla beraber, istihdam noktasında da % 30’luk bir büyümeyle 2021 yılına girdik” açıklamasında bulundu.

2021’de kiralama sektörüne yönelik beklentileri ve yıl sonu öngörüleri hakkında da açıklamalarda bulunan Tangün, “Turizmin 2020’ye göre iyileşmesini bekliyoruz. Bunun sektöre artı bir değer yaratmasını ve iç turizmin hareketli olmasını bekliyoruz. Aşı yaygınlaştıkça, bulaşma riski azaldıkça, pandemi daha kontrollü bir hale geldikçe ilkbahar aylarında, özellikle de Nisan ayı itibari ile iç ve dış turizmde hareket bekliyoruz. Tüm bunlar yaşanırken pandemi sonrasında bazı alışkanlıkların kalıcı olacağını düşünüyoruz. İnsanların müşteri memnuniyetini önceliklendirerek kiralama yapması devam edecek. Hijyen ve temassız kiralama önemli olmaya devam edecek. Araç kiralamada müşterilerin istedikleri yerde istedikleri hizmeti alabilmesi önemli olmaya devam edecek. Büyüme anlamında biz turizmle ilgili özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizde bir artış olmasını ve kendi adımıza da pazar payımızın artmasını bekliyoruz. Araç kiralamada müşterilerin global markalara daha fazla yöneldiğini, istikrarı ve müşteri memnuniyetini önemsemenin daha kritik olacağını düşünüyoruz. Aşının yayılması seyahati daha rahat hale getireceği için pozitif olarak görüyoruz” dedi. Büyük şehirlerdeki hızla büyümelerine ek olarak Anadolu’da halen çok önemli potansiyel olduğuna dikkat çeken Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Büyük şehirlerimizde olduğu gibi Anadolu’da hızlı bir şekilde büyümemiz devam ediyor. Malatya’da yeni şehir ofisi açıyoruz. Samsun, Denizli ve Manisa gibi şehirlerimizde büyüyoruz. 2021’de Anadolu’da fırsatları kovalayacağız” açıklamasında bulundu.

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