Enerji sektörünün devleri Petrol Ofisi ve Aydem Perakende’den elektrikte önemli iş birliği

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Bugüne kadar geliştirdiğimiz ürün, hizmet ve iş birliklerimizle müşterilerimize, topluma olduğu gibi bayilerimize de artı değer yaratacak, katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Aydem Perakende iş birliğimiz ile bayilerimiz istasyonlarında, cazip avantajlar ve uygun fiyatlarla elektrik kullanabilme olanağına kavuşacak. Böylece akaryakıta gelen tavan fiyat uygulaması çerçevesinde zor günler yaşayan bayilerimize bir nebze katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Türkiye enerji sektörünün iki büyük markası Petrol Ofisi ile Aydem Perakende, önemli bir iş birliğine imza attı. Petrol Ofisi’nin yurdun dört bir yanına yayılmış 1.850’yi aşkın istasyonuna yönelik anlaşma kapsamında Aydem Perakende bayilere, uygun birim fiyatlı ve zamlardan etkilenmeyen iki farklı teklif sunuyor. İş birliği kapsamında Petrol Ofisi bayilerine ayrıca düşük güvence bedeli ve masrafsız DBS imkânı da sağlıyor. İş birliği ile Petrol Ofisi bayileri, elektrik giderlerinde tasarruf sağlayabilecekler.

“Petrol Ofisi ülkesinin, müşterisinin, bayi ve paydaşlarının yanında olmaya devam edecek”

Petrol Ofisi’nin her alanda lidere yakışır adımlar attığına vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Liderlik misyonumuz çerçevesinde sektörümüze örnek ve öncü olacak çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Ülkemizi, toplumu, müşterilerimizi, paydaşlarımızı ve bayilerimizi de kapsayan, onlara fayda sağlayan, katkı ve avantajlar sunan yeniliklere her alanda imza atıyoruz. Bu noktada Türkiye’nin en büyük ve en yaygın istasyon zincirini oluşturan bayilerimize de her açıdan destek olmayı, onların yeni kazanımlar sağlamasını hedefliyoruz. Mevcut gelişmelerle oluşan zorluklara karşın bayilerimizi desteklemek üzere yürüttüğümüz çalışmalarla bayilerimize; bir yandan gelirlerini arttıracak, diğer yandan da giderlerini azaltacak avantajlar sunuyoruz. Aydem Perakende ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden biri oldu. Bu iş birliği ile sunduğumuz farklı teklif alternatifleriyle, bayilerimizin önemli gider kalemlerinden biri olan elektrik faturalarında kayda değer bir düşüş olanağı sağlıyoruz. Petrol Ofisi attığı her adımda ülkesinin, müşterisinin, bayi ve paydaşlarının yanında olmaya, onlara katkı ve avantajlar sunmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Aydem Perakende: “İş ortaklarımızın ihtiyacı olan çözümleri en yüksek fayda ile üretiyoruz.”

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Tüm Türkiye’ye hizmet götüren görevli elektrik tedarik şirketi olarak 5 milyonun üzerinde müşterimiz ile yaklaşık 20 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Kurumsal iş birliklerimizde odağımız, her zaman iş ortaklarımızın ihtiyacı olan çözümleri üreterek en yüksek faydayı sağlamak. Bu kapsamda akaryakıt sektörünün lider firması Petrol Ofisi’nin 1.850’yi aşkın istasyonu için bayilerinin maliyetlerini azaltacak bir proje üzerinde anlaşmamızı gerçekleştirdik. İş birliğimiz sayesinde Petrol Ofisi bayilerinin aylık ortalama 1.500-2.000 TL civarında avantaja sahip olacağını öngörüyoruz” dedi.

Demirağ şöyle devam etti; “Petrol Ofisi liderliğini bu anlaşma ile perçinleyerek bayilerine fayda sağlarken; Aydem Perakende olarak biz de Türkiye’nin dört bir yanında 7/24 hizmet sunan istasyonlara avantajlı elektrik hizmeti sunmuş olacağız.”