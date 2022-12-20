Endüstriyel yangınlarda maddi kayıpların önüne geçiliyor

Dünyanın neresinde olursa olsun ufacık bir kıvılcımla başlayan her yangın, çok büyük tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle endüstriyel yapılarda çıkan yangınlar ise hem can güvenliği hem çevresel hem de ekonomik açıdan telafi edilmesi mümkün olmayan kayıplara yol açıyor. Endüstriyel yapılarda üretimin çeşidine göre bulunan kimyasal maddeler, elektrik tesisatları, sıcak işlem, ekipmanlarda oluşan mekanik sorunlar, yetersiz bakım, statik elektrik ve personel hataları gibi nedenlerle çıkan yangınlar hem tesis hem de çevresi için çok büyük riskler barındırıyor. Bu nedenle endüstriyel tesislerde, uzman ekipler tarafından muhtemel tehlikelere anında müdahale edecek bir yapının bulunması hayati önem taşıyor. 2013 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan ve endüstriyel yangın ile itfaiye hizmetlerinde öncü olan Falckon; yangınla mücadele hizmetleri, yangın eğitimi ve yangın danışmanlığı alanlarında firmalara çözüm ortağı olarak büyük kayıpların yaşanmasına engel oluyor.

Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner

“Endüstriyel yangınlar ülke ekonomisine de büyük zarar veriyor”

Türkiye’deki endüstriyel tesislerde sadece 2021 yılında 394 yangının meydana geldiğini ve bu yangınların milyarlarca liralık zarara yol açtığını söyleyen Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, “Ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olan sanayi tesisleri, yangınlarla büyük hasara uğruyor ya da tamamen yok oluyor. Bunun önüne geçmek için tesislerin günlük çalışmaları içerisinde muhtemel yangın risklerini takip eden bir acil durum yönetiminin olması büyük önem taşıyor. Burada da devreye acil durum müdahale ekiplerinin profesyonellikleri ve uzmanlıkları giriyor. Endüstriyel tesislerde yaşanabilecek yangınlara karşı her an hazır olan uzman bir ekibin bulunması, o tesisin üretim hattını yitirmesini engelleyerek, hem maliyet hem de itibar kaybı yaşamasının önüne geçmiş oluyor” dedi.

Acil müdahale yönetimiyle riskler ortadan kalkıyor

Endüstriyel yangınlar konusunda şirketlere üst düzey operasyonlarla değer katmayı amaçladıklarını vurgulayan Anıl Yamaner, “Sanayi kuruluşları için yangınla mücadele hizmeti, yangın eğitimi ve yangın danışmanlığını kapsayan entegre bir hizmet veriyoruz. Bu tesislerde çalışanların ve üretimin yangınlardan etkilenmemesi için tüm tesisi uluslararası standartlarda hazır hale getiriyor ve koruyoruz. Ulusal ve uluslararası binlerce firma çalışanının eğitimini sağlayarak, toplam 250 itfaiye çalışanımız ile yangın güvenliği alanında özel çözümlerle sağlıyoruz. Bu çözümlerimizle şirketlerde yaşanabilecek yangın risklerini ortadan kaldırarak, firmaların hem maddi hem de manevi anlamda karşı karşıya kalabileceği muhtemel zararların önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.