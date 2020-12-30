Endüstriyel reklam ve dijital baskıda 2021'e ertelenen yatırımların adresi İstanbul olacak

Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı sektörünün dünyadaki sayılı ticaret fuarlarından birisi olan SIGN İstanbul, 2020’de gerçekleştirilemeyen satın almaların, yeni makine yatırımlarının ve iş birliklerinin hayata geçirileceği adres olacak. En son 2019’daki fuarın ziyaretçi rekoru kırdığını ve yurt dışı satın almacı sayısını %17 artırmayı başardığını hatırlatan Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, 9 – 12 Eylül 2021 tarihlerindeki 22.’nci buluşma için de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. “Küresel gelişmelerden ötürü, yurt içi ve yurt dışındaki satın alma kararları 2021’e ötelendi. Eylül ayında düzenleyeceğimiz SIGN İstanbul, sergilenen zengin ürün çeşitliliğiyle, tüm tedarik ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm sunabilecek” dedi.

Tarsus Turkey’in düzenlediği SIGN İstanbul Fuarı, yine sektörel hareketliliğin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. “Durgun ve fuarsız geçen 2020 sonrasında, tüm sektör paydaşları şimdi 2021’e odaklandı” diyen Seda Bozkurt, endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının, Eylül ayında gerçekleştirecekleri organizasyonu sabırsızlıkla beklediğini vurguladı. Bozkurt açıklamasında; Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği, tedarik zincirlerinin baştan kurgulandığı yeni dönemde, SIGN İstanbul Fuarı’nın, katılımcı ve ziyaretçileri için eşsiz ticaret fırsatları sunacağını söyledi.

Avrasya Bölgesi’ndeki yeni pazarlara ulaşmak, mevcut tedarikçileriyle ilişkilerini güçlendirmek ve yeni iş bağlantıları oluşturmak, marka bilinirliğini artırmak, kurumsal itibarını yükseltmek ve rakiplerinin önüne geçmek isteyen firmaları SIGN İstanbul 2021’de yerlerini almaya davet eden Bozkurt, Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek buluşmayı, tekstil üreticilerinden reklam ajanslarına, kobilerden endüstriyel reklam üreticilerine, dijital baskı merkezlerinden makine ve malzeme üretici ve ithalatçılarına, matbaacılardan mimar ve mühendislere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesinin takip edeceğini söyledi.

Sunduğu ürün çeşitliliği ile bölgesinin lider fuarı olan SIGN İstanbul’da, dijital baskı makineleri, tekstil baskı makineleri, transfer baskı ve serigrafi, lazer makineleri, cnc router ve frezeler, reklam ve baskı malzemeleri, boya, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, görsel iletişim ve sergileme ürünleri, 3D baskı sistemleri, promosyon ürünleri gibi sektöre dair tüm konularda en yeni ürün, teknoloji, makine, malzeme ve ekipman bir arada sergilenecek.

SIGN İstanbul 2021’in sunacağı eşsiz ticaret fırsatlarından yararlanmak isteyenler, www.signistanbul adresinden fuara katılım ve online ziyaretçi kayıtları konusunda bilgi alabilirler.