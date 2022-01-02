banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar

Ender Yorgancılar: "YENİ YILDA İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMASI EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar “Artık her açıdan daha umutlu ve daha iyisinin geldiğini öngörebildiğimiz yeni yıllara ihtiyacımız var. Daha umutlu ve iyi yıllar için ülkemizde uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyuyoruz. Potansiyelimiz her daim umut yaratıyor, bu sebeple söz konusu potansiyeli mutlaka kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

İş Dünyası 02.01.2022, 16:47
Ender Yorgancılar: "YENİ YILDA İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMASI EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ"

2021 yılında dünya ve Türkiye ekonomisi ile sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren ve 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Küresel üretimin yüzde 3,1, küresel ticaret hacminin ise yüzde 8,2 gibi rekor düzeylerde küçülmesine neden olan pandemi 2020 yılını “kayıp yıl” haline getirdi. 2021 ise “kısmi onarım yılı” niteliğinde geçti” dedi.

2021 yılının dündeki hataları yarına taşıyamayacağımızı ortaya koyduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar “2021 yılı her şeyi yeniden düşünme, her şeyi yeniden kurgulama zorunluluğuna işaret etmiştir. Nitekim, insan-ekoloji dengesinin yeniden kurulması gereği belirginleşmiştir. Artan navlun maliyetleri ve karbon salınımının azaltılması zorunluluğu, yakından tedariki önemli hale getirmiştir. Başta sağlık ve gıda olmak üzere bazı stratejik alanlarda kendine yeterlilik büyük önem kazanmıştır. İstihdamın devamlılığı ve artışı açısından sanayi sektörünün önemi adeta yeniden pekişmiştir. Her ülkenin coğrafi konumu ve üretim deseni çerçevesinde sektörel bazda etkin rekabet stratejilerine sahip olmasının önemi kendini daha da derinden hissettirmiştir. Dolayısıyla pandemiyle geçen son iki yıl tüm ekonomik aktörler için zorunlu ve pahalı bir okul niteliği kazanmıştır” diye konuştu.

2021 yılının Türkiye ekonomisi açısından üretimde “onarım” yılı olduğunu ancak bu onarıma istikrar kazandırmak gerektiğini ifade eden Yorgancılar “Başta sanayiciler olmak üzere tüm ekonomik birimler böylesi bir yılı daha önce görmemiş olabilir. Özellikle, kur hareketliliğindeki aşırı oynaklıklar biz sanayicileri adeta hem yoğun sisli havada, hem buzlu bir zeminde, hem de trafik ışıkları iyi görünmeyen bir yolda ilerlemek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen, baz etkisiyle de olsa, 2021 yılında ekonomi yüzde 10, sanayi sektörü 10’unun da üzerinde büyüyecek gibi görünmektedir. Ekim sonu itibariyle sanayi sektöründe istihdam artışının 900 bin kişiye, ihracat artışının yüzde 35’e yaklaşması oldukça sevindiricidir. Bu zorlu yılda gerçek başarılarından dolayı sanayicilerimizi kutluyorum” dedi.

2022 yılının daha büyük zorlukları getirme potansiyeli bulunduğunu söyleyen Başkan Yorgancılar “Döviz kurlarındaki istikrarsızlık bizi adeta pusulasız bırakmaktadır. Kur artışlarına bağlı enflasyonist etkiler ücret artışlarından da beslenecektir. Maliyet enflasyonu ve düşük büyüme yani stagflasyonist eğilimler güçlenmiştir. Kredi faizlerinde yılın son günlerinde görülen artışlar bizleri karamsarlığa itmektedir. İhtiyacımız olan düşük enflasyon, düşük faiz ve gerçekçi kur düzeyine bir an önce ulaşmak zorundayız. Bunun için öncelikle ekonomik, sosyal ve siyasi iklimin güven vermesi, ardından fiyat istikrarını sağlayacak, yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek güçlü ve bütünsel bir ekonomi politikası programının hazırlanması gerekmektedir. Sorunlar ve çareler bellidir. Yapılması gereken ortak akıl ve güçlü bir ekip ile yola çıkılması ve kamuoyunun desteğinin alınmasıdır. Bunlar yapılabildiğinde 2022 yılı onarımın ötesinde yeniden yapılanma yılı olabilecektir. Aksi halde ekonomimiz patinaj yapmaya devam edebilecektir. Biz sanayiciler her zaman olduğu gibi yeni yılda da daha güçlü bir ekonomi, daha umutlu bir toplum için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8