En yüksek maaş alan CEO’lar kimler?

CEO (Chief Executive Officer), yönetim kurulundan aldığı hedefi gerçekleştirmek için strateji oluşturup uygulayan; şirketin bugününü yönetirken yarınını da planlayan ve yönetim kuruluna hesap veren kişi olarak biliniyor. Yane yöneticilerin yöneticisi. Bu yüzden de en yüksek ücreti onlar alıyor. Milyarlarcı dolara yön veren dev şirketlerin tepe yöneticilerih ücretleri ise yüzlerce milyon doları buluyor. Peki CEO'lar arasında en yüksek maşı kim alıyor?

Finansgundem.com'da yer alan habere göre Google’ın ana şirketi Alphabet'in CEO’su Sundar Pichai, 2019'da eve yıllık 258.708 dolar götüren ortalama çalışan ile karşılaştırıldığında yaklaşık 281 milyon dolar kazandı.

Pichai listenin ilk 10'una yeni girenlerden biri. Aslında, bu yıl ilk 10'da pek çok yeni isim var. Yalnızca Disney’den Robert Iger ve Discovery Communications’dan David Zaslav 2020 listesinde yer aldı ve bu yıl yeniden ortaya çıktı, ancak her ikisi de 2021 toplamlarında önemli ölçüde daha düşük meblağlar aldı.

ABD eski çalışma sekreteri ve Inequality Media'nın kurucu ortağı Robert Reich, "Ekonomiyi yok eden küresel bir salgının ortasında, aralarında CEO'lar olan milyarderler servetlerinin fırladığını gördüler" dedi.

Bu arada, bu raporun da belirttiği gibi, işçi ücretleri artık ekonominin 1940'lardan bu yana neredeyse her zamankinden daha düşük bir payını temsil ediyor. Bu eşitsizlik krizi, CEO'nun ödemesini daha da önemli hale getiriyor.

You Sow'un belirttiği gibi, hissedarların büyük CEO paketlerine muhalefetinin son yıllarda arttığını ve finans ve emeklilik fonu yöneticilerinin de aşırı tazminattan rahatsızlıklarının arttığını belirtti. Yine de pandeminin işletmeler üzerindeki etkisi bazı değişikliklere neden oluyor.

En fazla ücret alan 10 CEO'nun sıralamasına gözatıldığında, listede yer alan CVS’den Larry Merlo, Disney’den Robert Iger ve Intel’den Robert Swan CEO pozisyonlarından ayrılmayı planladığını duyurdu. Bir de, Las Vegas Sands ’Sheldon Adelson hayatını kaybetti.



İşte dünyanın en çok kazana CEO'ları

1- Sundar Pichai, Alphabet

Maaş: 280,621,552 ABD doları (Ortalama çalışan ücreti: 258,708 ABD doları)

2- David M. Zaslav, Discovery

Maaş: 45,843,912 ABD Doları (Ortalama çalışan ücreti: 79,343 ABD Doları)

3- Larry J. Merlo, CVS Sağlık

Maaş: 36,451,749 ABD doları (Ortalama çalışan ücreti: 46,140 ABD doları)

4- John C. Plant, Howmet Aerospace

Maaş: 51,712,578 ABD doları (Ortalama çalışan ücreti: 55,497 ABD doları)

5- Robert Iger, The Walt Disney Co.

Maaş: 47,517,762 ABD doları (Ortalama çalışan ücreti: 52,184 ABD doları)

6- Miguel Patricio, The Karft Heinz Co.

Maaş: 43.297.480 $ (Ortalama çalışan ücreti: 42.689 doları)

7- Robert H. Swan, Intel Corp.

Maaş: 66,935,100 ABD doları (Ortalama çalışan ücreti: 96,300 ABD doları)

8- Alan B. Miller, Evrensel Sağlık Hizmetleri

Maaş: 24,473,240 ABD doları (Ortalama çalışan ücreti: 38,931 ABD doları)

9- Sheldon Adelson,Las Vegas Sands Corp.

Maaş: 24,680,118 ABD doları (Ortalama çalışan ücreti: 42,228 ABD doları)

10-Lachlan Murdoch, Fox Corp.

Maaş: 42,111,103 doları (Ortalama çalışan ücreti: NA)