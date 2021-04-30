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En değerlimiz annemize en değerli hediye Lizay’dan.. Anneler Gününde Lizay ışıltısı sizinle

Kadınların vazgeçilmez pırlanta markası Lizay, 26 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tüm pırlantalı ürünlerde net %50 indirimle göz alıyor. Anneniz için benzersiz bir hediye istiyorsanız Lizay’ın indirim fırsatından yararlanmanın yanı sıra 1.990 TL ve üzeri alışverişinize sonsuz sevginizin ifadesi pırlantalı kalp kolye Lizay’dan hediye.

İş Dünyası 30.04.2021, 13:35
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En değerlimiz annemize en değerli hediye Lizay’dan.. Anneler Gününde Lizay ışıltısı sizinle

Klasiklerden vazgeçemeyen anneler için beştaş yüzükler , modern bir stile sahip olan anneler için Lizay bagetler göz kamaştırıyor.

Lizay’ın eşsiz indirim fırsatlarıyla annenizi büyülemek için Lizay mağazalarına veya lizaypirlanta.com'a uğramanız yeterli.

Pırlanta denince akla ilk gelen markalardan olan Lizay, özgün ve modern tasarımları ile mücevher konusunda kadınlar için vazgeçilmez seçeneklerle dolu. İnce işçilikle taçlanan Lizay tasarımları, kadınların kalbini ilk bakışta çalan yüzük, kolye, küpe, alyans, tamtur, tektaş, beştaş yelpazesiyle göz kamaştırıyor. Günün ve gecenin yıldızı Lizay tasarımlarıyla kadınlar çok daha zarif, mutlu ve stil sahibi.
 

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