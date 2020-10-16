En Başarılı Jıngle ödülü Dolphin’e...
Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen ‘’Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni’’ Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümü olan 13 Ekim’de Çukurambar Green Park Otel’de gerçekleştirildi.
Ankara Kulübü Derneği Seymenleri’nin unutulmaz gösterileriyle başlayan tören, siyaset, iş dünyası ve medya temsilcilerini bir araya getirdi.
Medyamize Medya Grup Başkanı Dr. Kadir Gürbüz’ün açılış konuşmasını yaptığı ve bir çok dalda Yılın en’lerinin ödül aldığı tören,de ( Yılın En Başarılı Jıngle) Reklam Ajansı Ödülünü ise Dolphin Ajans aldı.
Törende ödülü Dolphin Ajans adına yılın ödülü En başarılı belgesel yapımcısı Özlem Balcı aldı.
Dolphin Ajans Başkanı Nazmi Özkoyuncu ise şöyle konuştu: “26 yıllık meslek hayatımızda ajans adına birçok ödül aldık ama 2. kez aldığımız jıngle ödülü çok anlamlı, çünkü Anadolu da markalarına reklam müziği yapabilen bir ajans var, İstanbul ile yarışan, bu hiçte göründüğü gibi kolay değil dedi. Jıngle bir markanın ruhunu oluşturur her marka ruhunu müzik ile bulur ve akılda kalır. Buda marka olmanın en kısa ve ekonomik yoludur” dedi. Özkoyuncu, ödülümüzü çalışanlarımızla, markalarımızla ve Gazişehir ile paylaşıyoruz dedi.
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