Emre Erdal , Tepe Güvenlik Genel Müdürü Oldu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu olan Emre Erdal, kariyerine DAK Güvenlik’te Proje Müdürü olarak başladı. Elektronik Sistem Müdürlüğü ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. DAK Güvenlik’in 2006 yılında Securitas bünyesine katılmasıyla Securitas Uzaktan İzleme Genel Müdürü ve Securitas Türkiye CTO’su oldu. Halen bu görevlerini devam edecek olan Erdal, Ocak 2022 itibariyle Tepe Güvenlik A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü de üstlendi.

Tepe Güvenlik A.Ş., 81 ilde alarm sistemleri ve elektronik güvenlik çözümleri tasarlayıp hayata geçiriyor, sahip olduğu Alarm İzleme Merkezi ile 50 bini aşkın aboneye hizmet veriyor. Şirket , Ağustos 2201 tarihinde gerçekleşen satın almayla Securitas Güvenlik şirketleri arasına katıldı. Securitas, Tepe Güvenlik’in marka değişimini 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.