Emlakjet, Bursaspor’a ikinci kez sponsor oldu

Emlakjet, Türkiye’nin en büyük beşinci gayrimenkul şehri Bursa’nın göz bebeği, TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un ikinci kez şapka sponsoru oldu. Şapkada logo kullanım hakkının yanı sıra Timsah Arena ve Özlüce tesislerinde çeşitli tanıtım haklarını içeren sponsorluk anlaşmasının imza törenine Emlakjet Genel Müdürü Tolga İdikat ve Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler katıldı. İbrahim Yazıcı Spor Tesisleri’nde atılan imzalar sırasında iki markanın logoları salonu yeşile boyadı.

İmza töreninde konuşan “Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler: 2021-2022 sezonunun ilk lansmanını yeşil beyaz renklere gönül veren Emlakjet ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Emlakjet ile çalışmamız geçen sene başladı ve bu sene de yine şapka sponsorluğu ile iş birliğimiz devam etmektedir. İki marka arasında bağların günden güne güçlenerek artmasını temenni ediyor, desteklerinden dolayı Emlakjet firmasına teşekkürlerimi iletiyorum.” Dedi.

Emlakjet Genel Müdürü Tolga İdikat ise “Emlakjet olarak Türk sporuna destek olmaya devam etmekten ve renklerimizi bir kez daha Bursaspor ile yan yana getirmekten mutluluk duyuyoruz. En değerli gayrimenkul şehirlerinden olan Bursa ili içinde yapılan konut aramaları geçen yılın Ocak Temmuz dönemine göre bu yıl 2 kattan fazla artış gösterdi. Biz de Emlakjet olarak Bursa’daki iş hacmimizi üye sayısı bazında %82 arttırdık. Bu motivasyonla Bursa’ya yatırımlarımıza bütün hızımızla devam edeceğiz. .” dedi. İdikat, ayrıca bu yılki motivasyonlarını #geliyoruz hashtag’i ile paylaşan yeşil beyazlar hakkında “Bursaspor’un yönetimsel değişime uğradığı ve yapısal birçok yeniliği gerçekleştirdiği bir dönemin ardından, Süper Lig’e giden yolda hızlı adımlar atacağından eminim.” şeklinde konuştu.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz

Emlakjet’in son dönemde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle emlak arayanların hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Tolga İdikat, “Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz iLab Holding’in gücü ve güvenini arkamıza alarak, 10.000’e yakın üye emlak ofisimizdeki 20.000 üye emlak danışmanımızın uzmanlığıyla emlak sektörünün nabzını tutuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana geçen 15 yılda 500 bin ilan, aylık 10 milyon ziyaretçi ve ayda 50 milyon sayfa görüntülenme sayısı ile, 2021 yılında pandeminin getirdiği değişken piyasa koşullarında bile, emlak dikeyinde faaliyet gösteren oyuncular arasında en çok ilana sahip olan oyuncu olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için sürekli kendimizi geliştirmeye odaklandık. Üyelerimizin yalnızca çözüm ortağı değil, aynı zamanda büyük bir aile olduk ve birlikte birçok başarıya imza attık. Önümüzdeki dönemde de kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.