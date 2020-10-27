Emlakçılık meslek olarak kabul edildi, genç istihdamın önü açıldı

Taşınmaz ticaretine dair geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yönetmelik ile emlak aracılık faaliyetleri sadece yetki belgesi sahibi olan işletmeler tarafından yapılabilecek. Lise mezunu olmayan emlak işletmesi açamayacak. Yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması ve sınavlarda başarılı olunması gerekecek. Düzenlemenin özellikle kayıtdışılığın emlak sektöründe engellenmesi için önemli bir adım olduğunu aktaran RE/MAX İnsan Kaynakları Direktörü Funda Karakaş, “Nitelikli ve profesyonel gayrimenkul danışmanlığının kapıları nihayet açılıyor. Özellikle lise mezunu gençler için ciddi bir istihdam fırsatı doğdu.” dedi.

“Genç işsizliğe merhem olup istihdama katkı sunacak”

Gayrimenkul sektöründe vasıflı eleman çalıştırma zorunluluğu, gençlere iş kapısı umudu olabilecek. Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Funda Karakaş, “Emlak sektörü insanlığın var oluşu kadar eskidir. Barınma ihtiyacı her dönem var olmuştur. Ticaret Bakanımız tarafından onaylanan yeni yönetmelik sektörü daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Çıkan yönetmelik ile aslında yeni bir iş kolunun da işaret fişeği atılmış oldu: Gayrimenkul danışmanlığı artık bir meslek olarak kabul edildi ve herkesin yapamayacağı profesyonel bir niteliğe ulaştı. Ülke nüfusumuzun %15,6’sını teşkil eden gençlerimizin %26’sı ne eğitimde, ne işte, ne de istihdamdalar. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz gayrimenkul danışmanlığı ile ilgili 100 saatlik mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerine katıldıkları takdirde, yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda 60 puan aldığında geleceği olan bir iş koluna da adım atmış olacaklar” dedi.

Yaklaşık 200 milyar liralık satışın tamamı kayıt altına alınacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 2019 yılında toplam 390 milyar lira değerinde 2,4 milyon gayrimenkul satışı yapıldığını ve bu satışların %50'sinin emlak işletmeleri aracılığıyla gerçekleştiği açıkladı. Türkiye’de kayıtlı yalnızca 60 bin emlak işletmesi bulunduğuna değinen Funda Karakaş, “Bu rakam gerçeğin çok altında. Kayıt dışı faaliyetleri de düşündüğümüzde 60 binin çok daha üzerinde kişinin taşınmaz alım satımı ile kiralanmasına aracılık ettiği görülebilir. Yıllık yaklaşık 200 milyar liralık gayrimenkul satışının tamamının yeni düzenlemeyle kayıt altına alınacağını söyleyebiliriz. Çok daha şeffaf ve hesap verebilen bir gayrimenkul danışmanlığı sektörü oluşturularak, profesyonel hizmet sağlayıcılara karşın haksız rekabetin önü de kesilecek” şeklinde konuştu.

Emlakçıların sunduğu aracılık hizmeti karşılığında artık hizmet bedeli oranı, satış bedelinin KDV’si hariç %4'ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak. Bu demek oluyor ki, 500 bin liralık bir konut satışından en fazla 20 bin liralık komisyon bedeli alınabilecek. Mevcut durumda alım-satım komisyonu %6, kira bedeli ise yıllık kiranın %12’si olarak uygulanıyordu.

2020’de satılan konut sayısı 1 milyonu aştı

TÜİK verilerine göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde konut satışları önceki yıla göre %42,6 artarak 1 milyon 24 bin 534’e ulaştı. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %11,2 artarak 317 bin 832 oldu. İkinci el konut satışları %63,3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.

Nitelikli emlakçılığın kapıları açılıyor

Nitelikli gayrimenkul danışmanlığı hizmetinin önünün açıldığını da aktaran Funda Karakaş, "Bundan böyle, yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması ve eğitimin sonunda uygulanacak sınavdan en az 60 puan alınması bekleniyor. Üstelik mezuniyet durumuna göre en az 6 veya 12 ay emlak danışmanlığı yaparak eğitimin uygulamasının da yapılması şartı aranıyor. Ayrıca, emlak işletmesi sahipleri ile yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. Bu sayede sektördeki iş gücünün niteliğine önemli katkı sağlanacak ve tüketicilerin daha kaliteli hizmet alması mümkün olacak.” diye belirtti.

“Dijital istihdam ile gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin en büyük kurumsal gayrimenkul danışmanlığı şirketi olarak, yalnızca pandemı döneminde 1200’den fazla girişimciyi gayrimenkul danışmanı olmaları için eğitimler verdiklerini hatırlatan Funda Karakaş, "Kaliteli ve profesyonel hizmet sektör bağımsız her zaman büyümeyi getirir. RE/MAX olarak ilk günden bu yana 30 saati bulan eğitimlerle gayrimenkul danışmanlarını sektöre kazandırıyoruz. Bu sayede bugün sektörde 212 ofis, 3876 gayrimenkul danışmanı ve 30.000’in üzerinde sözleşmeli portföye ulaştık. Bu büyüklüğü profesyonel ve nitelikli ekip arkadaşlarımız sayesinde elde ettik. Bu başarı bize 2020 yılının ilk altı ayında, 43 Avrupa ülkesi arasında en hızlı büyüyen ofisin RE/MAX Türkiye olmasını sağladı. 2020 yıl sonu hedefimiz 60 yeni ofis ve 4.500 gayrimenkul danışmanına ulaşmak var. Tüm eğitimleri de online olarak tamamladığımız altyapı sayesinde önümüzdeki süreçte dijital istihdam ile sektöre nitelikli katkı sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.