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Emlak Konut'un projesinin ihalesi yapıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya projesinin ihalesi yapıldı.

İş Dünyası 15.09.2020, 19:57
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Emlak Konut'un projesinin ihalesi yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi 15.09.2020 tarihinde saat 11.00'da yapılmıştır. Buna ilişkin bilgi şöyle:


İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacak.

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