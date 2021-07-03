Emlak Katılım Bankası Şubeleri, Mitsubishi Heavy Kalitesiyle İklimleniyor

55 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip Form ve Japon Mitsubishi Heavy ortaklığında kurulan Form MHI Klima Sistemleri, Emlak Katılım Bankası’nın yeni şubelerinin iklimlendirme ihtiyacını Mitsubishi Heavy kaset tipi klimalarla karşılıyor. 2020 yılında 27 yeni şubesine hizmet verilen Emlak Katılım Bankası’nın hali hazırda faaliyet gösteren 50 şubesinin 38’i yüksek enerji verimliliğine sahip Mitsubishi Heavy klimalarla iklimleniyor.

Banka şubelerine kurulumu gerçekleştirilen yeni nesil draft panelli, dört yöne üflemeli FDT ve FDCT serisi kaset tipi klimalar, bağımsız kanat kontrol sistemi sayesinde dört yöne farklı açılarda hava akışı sağlayabiliyor. Mitsubishi Heavy’nin 4 yöne kaset ve kompakt kaset tipi klimalarında kullanılan Airflex kanat teknolojisi, mekan içerisinde rahatsız edici bir hava akımı oluşturmadan soğuk veya sıcak havanın mekan içerisinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Bu yönleriyle, özellikle banka şubeleri gibi yoğun çalışma alanlarının hava konforunu üst seviyeye çıkarıyor.