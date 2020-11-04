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EMİNEVİM YENİ REKLAM FİLMİYLE 80 MİLYONU BİLGİLENDİRİYOR

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, dikkat çeken yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin cevap aradığı soruların yanıt bulmasını sağlayacak.

İş Dünyası 04.11.2020, 16:40
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EMİNEVİM YENİ REKLAM FİLMİYLE 80 MİLYONU BİLGİLENDİRİYOR

1991 yılından günümüze kadar hizmet verdiği sürede bir milyon kişinin hayatına dokunan Eminevim, Ekim ayında başlayan reklam filminin ikinci serisini Kasım ayında yayınladı. Türkiye’de ev sahibi olmayı bekleyen milyonlarca kişinin yanıt aradığı sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde, Elbirliği Sistemi’nin vermiş olduğu güvenle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yöntemleri ve sistemin sunduğu avantajlar anlatılıyor. Aynı zamanda henüz faizsiz sistemle tanışmamış geniş kitlelere, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılırken, doğru tercih için teslimat sayıları, şirket tarihi gibi önemli detayların incelenmesi konusunda da insanları bilgilendiriliyor.

Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarında yayınlanan reklam filminde, Türkiye’deki milyonlarca kişi, aradığı veya merak ettiği sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek.

NOT AD AGENCY imzasıyla ekrana gelen reklam filminin yönetmen koltuğunda Fırat Mançuhan otururken, prodüksiyonunu Staff Film üstlendi.

#Eminevim #reklam
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